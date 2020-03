Inquietudes Nacionales

1. Comente las gestiones del Gobierno con los multilaterales y el FMI y el pago del capital de los bonos 2020 por USD 325 y las reacciones de la comunidad internacional. ¿Hay opciones de recibir nuevos desembolsos?

El estrangulamiento financiero de la economía era una amenaza que se la advirtió con insistencia al gobierno de Correa, cuya respuesta fue descalificar a sus proponentes bajo el argumento que mantener fondos de estabilidad era un sin sentido económico. Por eso abusó de ellos, los derrochó e incluso se mofó sistemáticamente de su validez. Pero no se quedó ahí, multiplicó una deuda externa cara, de plazos reducidos para usarla en proyectos aberrantes y llenos de corrupción, que ahora es el dogal que todos, incluso de los que la crearon, sin sangre en la cara, la desprecian.



Hoy, el país aprecia la torpeza y el enorme error en el que incurrió la larga administración anterior y añora la presencia de esos “fonditos”. El país no tiene recursos con los cuales podría reducir los impactos de esta circunstancia extraordinaria que le cayó mientras todavía no había logrado superar los profundos desequilibrios acumulados durante una década. Es más, si no se habría abusado del endeudamiento, ese problema no tendría presencia en los momentos actuales.



Visto lo anterior, es obvio que existen razones suficientes para entrar en proceso ordenado de renegociación basado en la buena fe, con poderosos argumentos y no en la fuerza o el capricho, sino en una postura estratégica que a la par de demostrar su incapacidad de servirla en los términos que fue contratada, no cierre otras fuentes que pueden aportar recursos frescos,suficientes para mantener de alguna manera las actividades actuales. Ya antes de este horrible problema de salud, el país necesitaba varios miles de millones de nuevos créditos para funcionar. Ahora, el monto aumentó dramáticamente y entrar en mora olvidándose de esa necesidad era y es simplemente un suicidio. No es un tema para decisiones a la ligera o populistas.



Esas fuentes son los multilaterales, los ministerios de finanzas de los países desarrollados con los cuales tenemos relaciones económicas estrechas (como los EE.UU.), los principales bancos centrales del mundo y en especial el FMI con sus líneas de emergencia y las disponibilidades de DEGs. Ese es el mundo financiero que puede ser muy útil y oportuno, con el cual debía convenirse compromisos que lleven a encontrar esos recursos. China también juega en este esquema y ha ofrecido conceder nuevos créditos, que ojalá los entregue en mejores condiciones de los que fueron convenidos con anterioridad.



En ese plano se entiende este pago de capital. De no ser así, sería un sin sentido y cabría la crítica por haberlo hecho. El futuro nos dirá si lo hicieron bien al comprobar que tenemos poderosos acompañantes de la renegociación con los tenedores de bonos.



2. ¿Qué acciones pueden proteger a los desempleados, informales y a los más pobres?



En el muy corto plazo, dadas las condiciones de paralización casi general de la economía, en especial industrial y buena parte de los servicios, sólo caben los fondos asistenciales del Gobierno y las entidades oficiales (municipios, consejos provinciales) que permitan tener una subsistencia básica adecuada. El apoyo de iniciativas privadas y la colaboración de fuentes internacionales, que pueden trabajar con las redes de asistencia social y religiosa para conseguir la mas amplia cobertura, completarían el marco de acción práctica.



3. ¿Cómo cuidar las fuentes de trabajo?



No se si será posible un resultado que proteja a todos, pero si uno que por lo menos minimice el daño. El camino va en la dirección de desahogar a las empresas de sus apremios financieros. Ofrecerles espacios que liberen obligaciones y con esos recursos puedan negociar pagos adecuados, parciales o lo que puedan a sus trabajadores, en lugar de cerrar los negocios.



Entre estas facilidades caben la reprogramación de créditos, la postergación de pagos fiscales, la dilatoria de pagos de aportaciones al IESS, tolerancia en la mora de pagos por servicios públicos.



Obviamente habrá de tornarse en cuenta que estas decisiones no extinguen obligaciones sino que las posponen y deberán reprogramarse de alguna manera su cancelación.



4. ¿Hará falta una amnistía tributaria para que las personas y empresas tengan una moratoria de impuestos?



No la veo necesaria. Lo que parece recomendable es lo dicho en la pregunta anterior.



5. ¿El Salvador aplaza por tres meses el pago de agua, luz, telefonía fija y móvil, internet y los créditos en bancos y tarjetas para ser cobrados desde ese plazo y prorrateados por dos años sin intereses, será posible esto en Ecuador?



Es una forma general de limpiar las expectativas de una sóla. Tiene sus méritos. Me imagino que habrán realizado los cálculos de los efectos inmediatos y mediatos. No es por goteo, pero para hacerlo hay que estar seguro de su conveniencia.



6. ¿Cómo mantener la dolarización para evitar una crisis mayor?



Este momento no está en discusión el sistema monetario pues no hay alternativa que no sea la de crear un verdadero cataclismo. En toda decisión debe estar explícito este propósito: sostenerla. Por supuesto, eso significa que hay ciertos instrumentos que no se los puede utilizar o ciertos ajustes que tomarán mucho tiempo en poder ofrecer los resultados que se necesitan.



7. ¿Si China, Europa y Estados Unidos se contraen, que pronósticos hay para la economía ecuatoriana?



Malos, pero no sólo para nosotros sino para todo el mundo. Una recesión de ellos marcaría a esta época como singularmente turbulenta.