De indios y de mestizos

En el último censo en cuanto a raza no más del 10 por ciento de los ecuatorianos se declararon ser indios. Los más son serranos hispanoparlantes, pocos bilingües. Por el permanente proceso de aculturación el quichua es un idioma en retirada, al igual que la memoria histórica. Este extremo ya fue identificado por el Dr. Eugenio Espejo. Los más de los indios serranos son campesinos que viven de la agricultura, en el marco de una economía de subsistencia. En tiempos muy recientes con la escritura alfabética de la que carecían es que conocemos lo que piensan y sus juicios sobre el mundo que les rodea. Por lo general son visiones arcaicas, conocimientos ancestrales que se mantienen, empíricos. Ello sin embargo, a los más le anima el sueño de que sus hijos pasen de la escuela a la educación superior. Lo van logrando, con sacrificios. Al presente, en todos los campos, inclusive en el de la investigación científica, ya no son una excepción quienes llevan apellidos quichuas. Tal portento lo ponderé cuando fui profesor de la Universidad Central. Es verdad también que son comunidades campesinas indígenas las que han caído de la pobreza a la miseria. Se trata de un indicador de la catástrofe económica, social y política que padecemos de unos años a esta parte.

Al movimiento indígena Pachakutik puede que le asista una punta de razón cuando se lo ve empeñado en que un indio llegue a la Presidencia de la República. Lo que me parece descabellado es que como los indios no son numerosos se impone contar también con los mestizos, y que para eso está el Prefecto del Azuay, Yaku Pérez, el aglutinador de voluntades. ¡Triunfo seguro!, en el entendimiento que la inmensa mayoría de los ecuatorianos somos mestizos, incluido claro está este articulista de opinión.



Puede que mi caso no sea el único: le tengo terror al señor Yaku Pérez desde cuando se declaró abanderado del libre ingreso a la Universidad, y adalid anti minero, justo en momentos en que, como Dios aprieta pero no ahoga, se sabe que nuestro país es sin duda alguna inmensamente rico en oro y cobre, y esto nos puede permitir un respiro.



Si un indio cocalero como Evo Morales llegó a la Presidencia de Bolivia, es un antecedente regional que debe ponerle optimista a Yaku Pérez. Bolivia es un país en el que los indios aymaras y kechuas constituyen el 80 por ciento de la población. Mestizos mas bien pocos. El problemón boliviano, los poquísimos ‘blancos’ que gobernaron el país desde siempre y lo esquilmaron, hasta que llegaron Paz Estensoro, Siles Suazo y Siles Salinas, en el plan de rectificar una historia perversa. A mediados del siglo pasado. De ahí a Evo Morales, luego de 50 años.



En la historia ecuatoriana no contamos con algo parecido al proceso social ocurrido en Bolivia.