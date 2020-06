En nuestra obra Los Incentivos Tributarios en la Legislación Ecuatoriana (1982), proponíamos una conceptuación de éstos: medidas de política fiscal que establecen una diferenciación en el tratamiento tributario en beneficio de una actividad económica o región geográfica en relación con otras, con el propósito de fomentar su desarrollo. Su uso debe ser muy cuidadoso, principalmente en países que, como Ecuador, mantienen una “presión fiscal” (tributos/PIB) relativamente baja. De hecho, está en alrededor de diez puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE.

Desde finales de los años 60 hasta mediados de los 80 del siglo XX, Ecuador promovió una agresiva expedición de “leyes de fomento”, que bajo el paraguas de las doctrinas “cepalinas” buscaban – con una aproximación ideológica equivocada – el desarrollo industrial de la región y la sustitución de importaciones. Esto se consideraba posible, entre otras medidas económicas, vía la generalización de beneficios fiscales como anzuelo para atraer inversión extranjera e incentivar la nacional.



El país llegó a tener no menos de quince leyes de fomento, que sumadas a decenas de tratamientos tributarios preferentes contemplados en otros cuerpos legales, en muy poco ayudaron a generar inversión. Toda aquella maraña de inútil normativa impositiva fue derogada con ocasión de la reforma tributaria de 1990 encabezada por el entonces Ministro de Finanza, Jorge Gallardo Z., de cuya comisión fuimos parte, la cual por otro lado, salvo tal vez por el trabajo de la Comisión Kemmerer recogido en la ley fiscal de 1931, ha sido la única verdaderamente estructural en Ecuador.



Lo anterior viene al caso con ocasión de los varios beneficios fiscales que en los últimos años se han vuelto a incorporar innecesariamente a la legislación nacional, en buena medida a instancia de algunos gremios empresariales que mantienen un vacío discurso de “el país necesita inversión, no impuestos”, como si éstos fuesen impedimento para aquella. Todos esos incentivos tributarios parten del errado concepto de que los inversionistas (principalmente los extranjeros) decidirán sobre sus proyectos de inversión atraídos por exoneraciones en impuestos. Nada más alejado de la realidad. Pensar que un empresario invertirá en el país por los impuestos que dejará de pagar, es ingenuo.



Un proyecto de inversión será atractivo en la medida que el mismo genere una rentabilidad razonable, al margen de cualquiera sea el régimen impositivo aplicable al mismo. Si la rentabilidad está dada por los tributos que se deja de abonar, ningún empresario juicioso emprenderá en tal negocio. Es indispensable que los ecuatorianos no nos dejemos deslumbrar por ficciones. La inversión, infinitamente más que de exenciones impositivas, demanda de seguridad jurídica, estabilidad económica, social y política… en definitiva, de un país serio en que prime el buen juicio y no los discursos líricos.