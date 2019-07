Iluminaciones y desdichas

Ángel es palabra griega que significa “mensajero”. Según la creencia cristiana, los ángeles llevan a los seres humanos, los mensajes del Señor. En el relato bíblico se lee, por ejemplo, que un ángel anunció a María el advenimiento de su hijo, y que otro ángel (¿o el mismo?) ordenó más tarde a José que llevara a su familia hasta Egipto para librar al niño de la furia de Herodes. También otras fuentes nos informan sobre los anuncios angélicos: Aurelio Agustín, por ejemplo, siendo filósofo pagano, oyó que un ángel le dijo “Toma, lee”, y encontró en sus manos los Evangelios, los leyó, se convirtió y llegó a ser uno de los Padres de la Iglesia.

Sin embargo, a cierto fraile perteneciente a la Orden fundada por Domingo de Guzmán no le visitan los ángeles, que para él son poca cosa: dada su alta jerarquía, a él le habla el Señor directamente, sin mediación de mensajeros. Así, como lo leen. Lo ha declarado él mismo ante unos pocos elegidos: “El Señor me iluminó y me dijo: ‘Carlos, tienes que promover una Asamblea Constituyente’ para no seguir pagando 137 asambleístas”. Y los elegidos le aclamaron.



¿Maravilla? No, no maravilla, sino vergüenza. En otras condiciones podríamos reírnos a carcajadas por el espectáculo que nos está ofreciendo este fraile, a quien tendríamos que compadecer después por haber extraviado su rumbo, por haber olvidado de aquello de “no tomar el nombre de Dios en vano”, por haber perdido el sentido del ridículo, y por lo que tendrá que pasar cuando se presente ante sus superiores. Pero esos son sus problemas.



Los nuestros configuran el lado trágico de esta mala comedia que nos está poniendo por delante la fragilidad de nuestra democracia. Como si no hubiera sido ya inaudito que un fraile logre engañar a un cuerpo colegiado para hacerse calificar como candidato, cuando el audaz hace su ingreso a la vida pública todas las instituciones se paralizan, se enredan con las leyes, las pruebas, los plazos, los procesos. No olvidamos que en las calles de todas las ciudades se mata diariamente y se viola y se roba a gran escala, pero podemos aplazar las medidas necesarias; tampoco olvidamos que en pleno estado de excepción siguen matándose entre sí los PPL (¡ridículo eufemismo!), pero ya veremos después si aún podemos hacer algo sin violar los derechos de esos angelitos; saludamos el advenimiento de poderosas compañías que nos prometen oro y cobre, pero dejamos para después la pregunta por los árboles, el agua, los pumas y los pájaros; no olvidamos que tenemos un gobierno, pero podemos seguir esperando que se haga sentir de algún modo…



¿Y si no fue precisamente el señor de los cielos el que le habló al frailecillo, sino algún otro con claros intereses terrenales? ¿Y si tuviéramos que agradecer al clérigo y sus amigos por hacer cada día más clara y evidente la necesidad de abolir el consejo cuyas sillas les han quedado grandes?

¡Pobre país! ¡Tan bello y tan frágil y tan desmemoriado!