Los graduados de 2021

Las familias siempre esperan con ilusión la graduación de sus hijas e hijos del colegio, instituto o universidad. Los sacrificios económicos y personales son recompensados con la satisfacción de ver a sus jóvenes completar una nueva etapa en sus vidas y seguir realizándose como profesionales y seres humanos.

Sin embargo, los graduados de 2020 y de 2021 serán recordados como la generación de la pandemia, que tuvo que enfrentarse a las clases virtuales, el distanciamiento físico y, en muchos casos, el dolor y pérdidas cercanas. Su graduación está siendo muy diferente a lo que años atrás ellos y sus familias esperaban.



Adicionalmente, la promesa de encontrar un empleo de calidad al terminar su carrera, que ya era difícil antes de la pandemia, hoy se ha vuelto cuesta arriba y podría tener consecuencias irreversibles. Una investigación de los profesores Hannes Schwandt de la Universidad de Northwestern y Till von Wachterp de UCLA publicada por el FMI, arroja resultados muy preocupantes.



Su trabajo “La larga sombra de un desafortunado comienzo” sostiene que los graduados que ingresan al mercado laboral en medio de una crisis como la que estamos atravesando, pueden sufrir efectos adversos sobre sus ingresos en el corto plazo, y también consecuencias sociales y económicas en el largo plazo, lo que afectaría su salud, satisfacción familiar y hasta su esperanza de vida.



En el caso de los jóvenes norteamericanos, tendrían pérdidas acumuladas per cápita de USD 59 mil para la próxima década. El impacto sería más severo y persistente para los jóvenes no blancos con menos años de escolaridad. El estudio se enfoca en los países desarrollados, pero los autores aseguran que puede ser mucho peor en los países emergentes.



¿Qué hacer, cruzarse de brazos, lamentarse y ser una estadística más que publique el FMI? Por supuesto que no. Hay una responsabilidad compartida que empieza con los propios jóvenes, que podrían adquirir otras destrezas que les haga más atractivos en el mercado laboral; como aprender otro idioma, o herramientas para emprendedores.



Pero los jóvenes deben estar acompañados para enfrentar los graves problemas que se anuncian. Los países de América Latina tienen la tarea de construir una alianza por la educación y la generación de empleo productivo entre los gobiernos, la academia y el sector privado: la academia ofreciendo no solo un título sino formación de calidad para la vida y el trabajo, en estrecha sintonía con las necesidades del mercado laboral; los gobiernos generando condiciones para incentivar la inversión y el empleo y asegurando oportunidades para los jóvenes más vulnerables; y el sector privado responsable, invirtiendo en mejorar su productividad, atrayendo y desarrollando el talento humano como la base de su competitividad.