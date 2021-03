Hace algunos años, un equipo sudamericano de fútbol causaba revuelo por su motivación para jugar. En los camerinos colgaban una pancarta que decía ‘Ganar no es importante, es lo único’. Los que los vieron, dicen que los jugadores salían como leones a batirse contra los adversarios. Ganar era la consigna.

La anécdota sirve para estos extraños momentos de limbo político. La primera idea que viene a la mente es la importancia de competir con espíritu de vencedor (lo cual no es reprochable). No se participa para figurar o perder apenitas. El que baja los brazos o pierde la iniciativa, desaparece.



¿Ganar es lo único? Para ciertos candidatos es lo que cuenta. Como sea y contra quien sea. Pero una cosa es aplicar métodos transparentes, escucha atenta, información veraz, reconocimiento de errores, respeto a la palabra. Y otra, destilar odio y fanatismo, informaciones falsas, racismo, embustes propagandísticos, alianzas oportunistas. Los límites son indispensables. La ley es uno de ellos, pero no alcanza para todo. El enfoque y el comportamiento ético hacen la diferencia. Las invocaciones al juego limpio, naufragan pronto ante la demagogia y las malas ansias.



¿Ganar es lo único? Ciertos candidatos no solo han arrasado los cómo. También lo han hecho con los para qué. Su visión de país y sus respuestas estratégicas parecen más tareas escolares de cumplimiento formal que guías esenciales de acción. No han faltado programas copiados o mandados a hacer, propuestas retóricas, colchas de retazos, diseños pobres y repetitivos. Algo muy distinto es que las propuestas programáticas revelen conocimiento de la realidad, reflexión sobre prioridades, imaginación, sentido de oportunidad y sostenibilidad. Arma legítima para competir y ganar. A más de táctica y propuestas estratégicas, hay que tener presente que en la competencia intervienen personajes e instancias externas. Aunque están llamadas a asegurar y transparentar la contienda, algunas ocasiones meten la mano para inclinar la balanza a favor de una de las partes. Con leguleyadas, argumentos retorcidos, cifras resbalosas, avispadas. El peor ejemplo… el Consejo Nacional Electoral que soportamos.



El CNE, gran árbitro de la contienda electoral, ha tenido un comportamiento sinuoso, interesado, fragmentado, improvisado. De solución, ha devenido en problema y peligro. Su mancha de origen: alineamiento de sus miembros con determinadas tendencias políticas. El país ha asistido a su muñequeo interno. En su prueba de fuego -la calificación de candidatos- parió 16 opciones, desbocando los apetitos y bajando la calidad de toda la contienda. Ha contaminado la lid electoral.



Hoy por su inoperancia y pugnas internas, una grave denuncia de fraude y un acuerdo histórico de finalistas, los ha hecho volar en pedazos. Puede enlodar todo el proceso. Ensombrecer y deslegitimar la segunda vuelta… Entonces, nadie gana.