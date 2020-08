Ahora, con el Fondo

Ayer los tenedores de bonos aceptaron la propuesta de reestructuración de la deuda que hizo el Gobierno nacional. Inicialmente, las autoridades consiguieron que su propuesta la acepte un grupo importante de bonistas, cercano a la mitad del total. Un grupo más pequeño se opuso, y pidió más concesiones del Ecuador. Del resto, no agrupado, el Gobierno gestionó su consentimiento.

Dos firmas poseedoras de bonos, Contrarian Capital Management y GMO, demandaron al Ecuador en Nueva York para detener la propuesta. Eso es normal. En toda negociación siempre hay unos cuantos acreedores que quieren sacar más provecho que los demás. Contrarian se especializa en comprar a la baja bonos de emisores con problemas, y litigar hasta que el emisor, una vez que haya reestructurado con los demás acreedores, a las cansadas les pague más a ellos. Pero el juez de la causa desechó la demanda.



A fin de cuentas, el Gobierno logró la aprobación de los tenedores de al menos las dos terceras partes del valor de los bonos, y de 50% de cada una de nueve emisiones individualmente (la emisión de 2024 requiere 75%)



Mucho estaba en juego. Con la reestructuración de los bonos, el panorama comienza a despejarse. De lo contrario, la incertidumbre se hubiese prolongado.



El objetivo de Gobierno es ambicioso: reducir fuertemente el peso de la deuda. El Fondo Monetario puso como condición para apoyar el proceso, que para la segunda mitad de la década el Ecuador solo tenga necesidades de financiamiento de 6% del PIB. Hoy es 13,5%.



No tanto se buscó disminuir el monto, sino de posponer su vencimiento de manera considerable. El país tenía al frente fuertes pagos por amortización a partir de 2022, y se quiso diferir la mayor parte de la amortización a 2030 en adelante, asumiendo que para entonces habremos superado la crisis, y estaremos en capacidad de emitir nuevos bonos para reemplazar los que se vencen. Adicionalmente, se propuso una reducción drástica de la tasa de interés, para hacer más llevadero el servicio de la deuda: de 9,2% en promedio a 5,3%. Por último, se recortan en 14% los intereses que debíamos pagar este año y se pospone su pago para 2026 en adelante, sin que la postergación genere intereses.



El próximo paso es que el Ecuador y el FMI anuncien un nuevo acuerdo que vendría con un desembolso de USD800 millones, y por los mismos días, se firmaría con China créditos por USD2.400 millones. Todo esto cubriría la tercera parte del financiamiento requerido para el presente año.



El punto débil en la estrategia fiscal es la no reducción del gasto corriente. El Gobierno gasta lo que no tiene, no consigue financiamiento y recurre a pagar en bonos y cetes. Se corre el peligro que se conviertan en moneda paralela, como fue en Argentina bajo la convertibilidad. Las autoridades deben proceder con prudencia.