El covid-19 y el encierro obligado lleva a repasar obras de biblioteca y conectar con una realidad incierta, en medio de la pandemia y la pérdida de vidas pero también de los valores, para muchos inexistentes. Al punto que los que dilapidaron y se llevaron sagrados recursos del Estado y reciben una sentencia condenatoria, niegan la montaña de pruebas y evidencias de lo que hicieran en la organización delincuencial que se instalara en la Presidencia y que dirigiera el prófugo en Bélgica. Solo declaraciones al mundo de supuestos perseguidos políticos pero nada de descargos que debieron presentar en el proceso, que demuestren lo contrario.

Una de esas obras, Ética para náufragos, del filósofo, pedagogo y escritor español, José Antonio Marina, que planteara esas grandes preguntas y que no han sido despejadas: qué somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Él habla de la ética precaria y al ser todos náufragos, no hay más remedio que hacer siempre algo para sostenerse y mantenerse a flote.



Según otro gran pensador y escritor paraguayo, Benjamín Fernández Bogado, en su obra titulada A sacudirse, claves para la construcción de una nueva república, la corrupción es un signo de la decadencia cuando no se lo combate frontalmente y la impunidad forma parte cotidiana de los hechos denunciados y que no reciben el castigo ejemplar que se espera. Y si seguimos solo gimiendo como el burro y no sacudiéndonos, la decadencia moral, ética, económica, política y social nos volverá naciones inviables en las que no solo no confiaremos en invertir sino que los de afuera solo verán una oportunidad para lo pérfido y lo ilegal.



No se entiende lo que con acierto dijo el filósofo, jurista y politólogo italiano, Norberto Bobbio, que es imperativo el gobierno de las leyes y no de los hombres, que refleja lo que es una democracia: un conjunto de reglas para solucionar los conflictos sin derramamiento de sangre. Eso implica un buen gobierno democrático, transparente, no autoritario como ha proliferado durante los últimos tiempos, que con sus actitudes han propiciado la corrupción desde el poder y vender mentiras al mundo y a las cortes internacionales.



Hoy que naufragamos por la pandemia y la aguda crisis económica y social, sin visos por ahora de mejoramiento, pero el día que baje la incidencia del virus se podrá retomar la senda del trabajo y la producción. Lo que no se podrá superar es la barrera de la corrupción y la alteración de los valores. El virus pasará pero los malos políticos, falsos líderes, demagogos, mitómanos, oportunistas, corruptos, que venden ilusiones, seguirán para mantener a los pueblos en el naufragio y aparecer como los salvadores, los que buscan la igualdad social, pero en la pobreza y la miseria, con ejemplos de pueblos oprimidos como Venezuela, Cuba y Nicaragua.