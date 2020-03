“Me siento desconcertada en medio de un tsunami esperando que la crisis termine para ver cómo queda mi negocio”. Así me confesó una pequeña empresaria frente al grave panorama. Su prioridad: proteger la salud de su familia, pero recordando la película apocalíptica, ahora se pregunta ¿qué hacer con su empresa el día después?

La situación para las micro, pequeñas y medianas empresas se está convirtiendo en un verdadero calvario. No hay certeza de cuánto demorará la emergencia sanitaria y cuán graves serán los daños económicos.



Quisiéramos que esta crisis sea transitoria y que el país retome sus actividades con el menor costo de vidas humanas, valor económico y bienestar social. Es bueno esperar lo mejor, pero es clave prepararse para lo peor: una crisis prolongada e incierta.



Frente a esto, ¿qué puede hacer un pequeño empresario? Evidentemente, no existe una varita mágica y cada situación es particular. Un grupo de expertos de la Escuela de Negocios de la UDLA ha abierto un canal de apoyo a emprendedores y pymes y presentan algunas reflexiones válidas en esta coyuntura.



Primeramente, preocúpese por su gente. Apoye a sus empleados a cumplir con el deber de no salir de casa. Adáptese a la emergencia, promueva el teletrabajo y apoye a quienes no tienen acceso en línea.



En segundo lugar, recuerde que en emergencias la liquidez es la reina. Evalúe el impacto de la crisis sobre ingresos, gastos, cobros y pagos. Diseñe urgentemente medidas correctivas para estabilizar su liquidez, asumiendo que la situación se prolonga. Mantenga una comunicación cercana con sus bancos, proveedores y clientes para comprender las restricciones e ir definiendo términos mutuamente sostenibles.



Realice un análisis estratégico de reducción de gastos, pero proteja los empleos en su empresa. Despedir un empleado implica liquidaciones costosas y le puede suponer mayores inversiones futuras para reemplazarlo luego.



Identifique las oportunidades que se han abierto con la emergencia. Mire el ejemplo de los vendedores informales ofreciendo mascarillas o los servicios de entrega a domicilio. Explore nuevos canales de marketing y ventas pues en el mundo post covid-19 se acentuará la llamada economía del confinamiento. Esté pendiente de las políticas para enfrentar la crisis, como un posible diferimiento de obligaciones financieras, tributarias, seguridad social y algunos servicios públicos. Pese a sus esfuerzos, su situación puede ser inviable sin estas medidas. Sin embargo, no confíe exclusivamente en ellas y básese en su propio músculo. Tome cualquier apoyo como temporal y proyecte su modelo de negocios sin incentivos estatales. El mundo cambió y su empresa deberá no solo sobrevivir sino adecuarse a una nueva realidad.