Si en las elecciones de marzo se presentaron más de 80.000 candidatos, es decir uno de cada cien ecuatorianos mayores de edad, que aspiraban a una dignidad, ¿qué de extraño tiene que en los registros electorales estén inscritas 279 organizaciones políticas nacionales y locales? Las cifras se justifican una con otra: un promedio de 286 candidatos por cada organización.

Algún despistado, con inexplicable optimismo, podría sostener que estos datos estadísticos demuestran un impresionante afán de participación, un sorprendente interés de los ciudadanos por ejercer sus más importantes derechos políticos.



Desengañémonos, no hay lugar para el optimismo.



Estas cifras son más bien la punta del iceberg de una realidad de la que, a lo mejor, no queremos enterarnos. Lo que las cifras revelan es la alarmante fragmentación que sufre el país, que, por cierto, no se contrae al ámbito político.



El Ecuador aparece ahora como una sociedad políticamente desintegrada en la que es casi imposible llegar a acuerdos, aunque sean mínimos; en la que se privilegian las ventajas y los intereses personales o de grupo sobre las causas y los intereses colectivos; en la que se actúa con sujeción a las circunstancias coyunturales, en detrimento de los objetivos permanentes; en la que las ideologías han quedado arrinconadas; en la que la vanidad y el cálculo mezquino son las guías preferentes de la acción política.



Este proceso de descomposición no es nuevo, pues sus primeros síntomas aparecieron hace más de veinte años; pero la gran explosión, el big bang de la política, se produjo en la década perdida, cuando se proclamó cínicamente, ante la ingenuidad pasiva de los ecuatorianos, que el país, recién fundado, había empezado a transitar por el camino adecuado por el que deberíamos marchar al menos por doscientos años.



Entonces se pusieron en marcha varios mecanismos perversos: el desprestigio sistemático de los partidos y de sus dirigentes, bien merecido en muchos casos, pero no en todos; la utilización desvergonzada de las normas constitucionales y legales, la concentración del poder a través de instituciones manipuladas, todo ello con la intención poco disimulada de imponer un partido hegemónico, renunciando a principios e ideologías.



El lamentable panorama actual, esta proliferación de organizaciones con escasa o ninguna representatividad, y de presuntos candidatos capaces de falsificar documentos para esconder sus inhabilidades, se ha ido fraguando a lo largo de estos años.



Y para que el panorama quede completo hay que preguntarse cuanto tuvo que ver la corrupción en la obtención de los registros, a pesar de las firmas falsificadas, la inclusión de personas fallecidas o menores de edad y otras linduras por el estilo.



Pero me parece que lo más grave es que la clase dirigente o no quiere darse cuenta de lo que está sucediendo o le da muy poca importancia.