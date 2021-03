Sin EE.UU., ¿adónde iríamos?

Fue pregunta de un entrevistador, citando que la expectativa del Ecuador para que no se siga expandiendo el narco-poder en el Ecuador, está en que EE.UU. intensifique el control aéreo y marítimo del Ecuador, haciendo referencia a una frase del presidente Moreno: “no fue coincidencia, sino consecuencia”, sobre la salida de la Base de Manta –entre julio y septiembre del 2009 por orden de Correa- y el incremento explosivo de la narco realidad, Pancho Huerta Montalvo, en informe sobre Angostura, campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, arrasado el 1 de marzo del 2008, por militares colombianos, expresó: “…No somos una narco democracia, pero estamos en riesgo de serlo” -Octubre, 2009, BBC Mundo-.

Y en materia de justicia. Cuando el escándalo de la FIFA, el informe del FBI, por una investigación de la primera década del siglo XXI, permitió procesar, el 2015, en el Ecuador a Luis Chiriboga Acosta. Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por casi 18 años. Ya con el escándalo de los ilícitos de Odebrecht, en varios países, el 2016, en el Ecuador se “cojudeó”. Todo esto hasta que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 2017, le hizo saber al Ecuador que Odebrecht declaraba haber pagado sobornos en el Ecuador. Así se iniciaron tardíamente los procesos y las evidencias superan en veces a los valores referidos por ese Departamento de Justicia.



Y está el caso de Seguros Sucre S.A., algunos de los que farreaban con el ex presidente están procesados en Estados Unidos por el delito de concusión -exacción- a las reaseguradoras de las cuantiosas primas de los seguros de la EP Petroecuador, en ocho años de dedazo, entre los que estaban -hasta el 2020- dieciséis extensiones, porque a toda posibilidad de concurso lícito, le colocaban “la caca de la mosca”, a fin de seguir en las extensiones.



Sobre la décimo sexta, agosto del 2020, en un examen preliminar se precisan los ilícitos de la forma en que se presionó y concedió; pero, cuando hay madrina, eso poco importa.



Las extensiones generan el riesgo de ilícitos, puede ser que no siempre haya pillería. Son como túneles cavados desde las cárceles, por los que salen y entran guías y presos. Lo que se debe es destruirlos y no sólo cruzar unas tablas, porque las quitarán y pondrán cuando quieran. En seguros, lo importante son concursos lícitos y sin “caca de mosca”.



Lo más reciente es lo del Isspol. Fuera de la denuncia de María Paula Romo, lo demás es cuenteo por año.



Lo que EE.UU. recupera por lavado de activos se queda allá, una especie de castigo a un país en que los actores del poder o son ingenuos, o son encubridores, o son socios ocultos. Debe haber un acuerdo diplomático, para que no se castigue al Ecuador.