La misma dosis de siempre

La solidaridad en estos momentos sin duda es urgente y debe expresarse en el apoyo a los que menos tienen. El Presidente en cadena nacional, en un viernes santo, apela a la bondad de las personas y decreta un paquete de medidas económicas que nuevamente apunta en su gran mayoría a financiar el déficit público con el esfuerzo privado.

La inercia y la costumbre provocan análisis incorrectos que normalmente se hacen bajo premisas coyunturales y no conceptuales.



El gobierno anterior incremento el gasto corriente desproporcionadamente en un ejercicio clientelar y demagogo, agrandando irresponsablemente el tamaño del Estado. Aumentó en 4 veces la deuda del país con mayores tasas de interés y plazos inadecuados. Es importante mencionar que antes del gobierno de la revolución ya teníamos un estado más grande de lo necesario.



Con este antecedente y como todo el Ecuador conoce, la solución a nuestro problema está en resolver y deshacer lo que se hizo mal y regresar a los niveles del pasado, que no son los ideales pero que se deben alcanzar.



Si el servicio de la deuda subió dramáticamente por lo ya expuesto, es tarea fundamental su renegociación, tema mencionada permanentemente en los discursos y presentaciones del Presidente, pero que en los años que va en su administración no se ha logrado. Una alternativa sustituta sería el incremento sustancial de la inversión extranjera en proyectos que renten al Estado para cubrir los gastos de la deuda, tema que arrancó con ímpetu pero que se quedo trunco y ahora el tiempo apremia y el país no puede seguir esperando.



Por otro lado el tamaño del Estado sigue igual, se han dado un par de pinceladas en este tema pero evidentemente el Gobierno no ha tenido el carácter para tomar una decisión radical y completa. Se debe regresar al nivel anterior, es urgente. El déficit fiscal y la balanza de pagos, muy vulnerables para el sistema de dolarización.



¿Porque no se actúa? ¿Quien lo va a hacer y cuándo? entendemos que el Presidente quiere dejar un país arreglado, este es el momento para tomar medidas importantes, pero no, el resultado es: sector privado favor sigan apoyando porque el Gobierno no es capaz de tomar el toro por los cuernos. Mientas tanto el gasto corriente permanece, la deuda crece y los contrabandos de combustible continúan.



En octubre un sector de la población irresponsable y delincuencial arrodilló al Ecuador y al Gobierno y no permitió que temas fundamentales se resuelvan, hoy se tiene un escenario nacional en crisis y el miedo sigue presente. La oportunidad en las decisiones muchas veces es más importante que la misma decisión, vamos 3 años de Gobierno y en lo económico el resultado sigue con muy mala calificación, los paños de agua tibia se han aplicado y alivian, pero el tratamiento definitivo sigue pendiente. ¿Que espera Sr. Presidente, Cuando nos da una noticia significativa y contundente?