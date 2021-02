Frase extendida en los países de América Latina, para significar mala suerte o sorpresa. “No vendrás con tu domingo siete” se solía expresar.

Los resultados electorales del domingo 7 no corresponden al sentido tradicional de la frase. En efecto, alrededor del 30% de votos para el candidato de Correa, son los seguidores ciegos del caudillo. No importan las arbitrariedades, la prepotencia, el irrespeto al ciudadano, el descalabro institucional, el despilfarro, ni siquiera la condena firme a 8 años de prisión. Nada de eso -que ya es de enorme gravedad- sumado al populismo rampante, reduce el apoyo incondicional de esos votantes.



Similares fenómenos se han dado en otros países de la zona. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Arce (protegido de Morales) en Bolivia, son claros ejemplos.



Pero, volvamos al domingo 7 ecuatoriano. Lasso, peleando nariz con nariz el segundo puesto para enfrentar a Arauz el 11 de abril, si califica como domingo 7 para sus seguidores. Penosamente se verifica que Lasso, cuya capacidad como administrador está comprobada a lo largo de su vida, ha venido perdiendo aceptación en el electorado, desde hace 8 años en que enfrentó a Correa. Demuestra que no llega al ciudadano y que su discurso, que es el mismo desde su primer intento, está agotado. Si aproximadamente el 40 por ciento de los electores tienen menos de 40 años, es indispensable una propuesta fresca que recoja sus anhelos. Y esto se vuelve aún más cuesta arriba, si el candidato y su colega de binomio superan de largo los 60 años de edad y persisten en el mismo mensaje.



Pérez ha sintonizado mejor con las inquietudes de las nuevas generaciones, ha exhibido un pensamiento equilibrado, un interés por el medio ambiente y la naturaleza, realidades nuevas, como LGTBI, el aborto en caso de violación, en fin, ha encontrado respuestas a intereses y posiciones actuales.



Y Hervas, el gran triunfador para su propia sorpresa, porque alcanzar 16% de los votos con un partido cuasi difunto (en la actual Asamblea tiene un solo legislador) implica que su mensaje fue del agrado de muchos que, aún a sabiendas que no tendría posibilidades de entrar en segunda vuelta, optaron por respaldar su imagen de empresario exitoso, hecho a sí mismo y dispuesto a apoyar nuevos emprendimientos, como la vía más idónea para el crecimiento económico y mejoramiento social. No importó que no haya pagado impuesto a la renta en los últimos años -imposible de explicar por un empresario exitoso – pues más pesaron su juventud y su mensaje positivo.



En suma, el 11 de abril el ciudadano tendrá en sus manos consagrar la propuesta creativa y optimista, o permitir el regreso del autoritarismo, la venganza, el despilfarro y la corrupción.