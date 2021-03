Putin es Presidente de Rusia. Su primer gobierno fue el año 1999 y tiene posibilidad de seguir en el poder hasta el 2036, con cuasi plenos poderes. Más tiempo que los zares de Rusia -anteriores a la Revolución Soviética de 1917- y más que el dictador Stalin -30 años, 6 meses (1922-1952).

Si lo superaría la Reina Isabel II de Inglaterra, que se acerca a 68 años de Reina, pero solo para la pompa y las fotos.



Putín si es gobernante, en todos los sentidos de la palabra.



¿Debemos pasar a similar Presidencialismo Plus en el Ecuador?



En el plan de gobierno de Andrés Arauz, se puntualiza que de ser elegido Presidente, el 11 de abril, y de tomar posesión el 24 de mayo del 2021, inmediatamente se dispondría “poner los dólares en cuarentena” - cuarentena es encierro- para evitar la fuga de divisas; además, se impondría salvaguardias cambiarias y sobretasas arancelarias para “asegurar” que la liquidez se recicle internamente varia veces. En otras palabras, de similar significado, una camisa de fuerza a los ecuatorianos, en cuanto a disponer de sus recursos.



¿Un procesos idéntico al de Venezuela?, Allá hay “bolívares”, devaluados, depreciados y despreciados, y una “real” dolarización, pero ilegal, que se da en más del 60% por ciento de su economía, controlada por los del entorno del poder y otros más.



En el Ecuador, no habría moneda nacional, pero tomando la liquidez del Banco Central del Ecuador, sobregirando las cuentas públicas, se pagaría a proveedores y los roles de pago, bajo forma de dinero electrónico, de circulación interna obligatoria, sin respaldo real, para sólo pagos locales.



En resumen : habrían dos signos dólares, el del billete real y el del dólar electrónico, duplicidad que podría generar un mercado ilegal, USD 10 de dólares reales por USD 15 de dólar electrónico, por ejemplo, como se dio en Venezuela con los bolívares, pero allá con miles de diferencias monetarias.



Ahora en Venezuela están trabajando sobre criptomonedas y dólares electrónicos, intentando crear confianza en estos instrumentos.



El mensaje comunista, sobre su propuesta de gobierno, en cuanto a que con ésta “los proletarios - o pobres, podría decirse - no tienen nada que perder excepto las cadenas” - siempre tendrá actualidad, algo más les ha de llegar a los pobres, es la expectativa que se les alimenta, para que se adhieran a la convocatoria de patear el tablero de la economía; pero, los pobres no siempre tienen conciencia y conocimiento de que en Rusia, China, Vietnam, Bielorrusia, Cuba, Venezuela y otros países en que sus élites “revolucionarias” tuvieron similar discurso, se formaron nuevas élites concentradoras y muy abusivas del poder y de la economía.



Yo no desprecio a propuesta alguna, pero que se abra el debate con transparencia.