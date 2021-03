La deflación que no fue

Hace un año, cuando empezaba la pandemia, se anticipaba la peor recesión en la historia de América Latina. De acuerdo con las primeras previsiones del FMI, la economía de la región caería en el 2020 en -9.4% y la ecuatoriana en -10.9%. Se temía que los países dolarizados sufrirían inevitablemente una deflación, dado que no habrían podido ajustar sus tipos de cambio frente a este choque. Algunos analistas pronosticaban una deflación de dos dígitos en el Ecuador.

Las más recientes estimaciones ratifican la contracción económica, pero no tan profunda: América Latina, -7.4%, y Ecuador, -8.5%. La temida deflación tampoco fue tan drástica. En el país, la variación anual de precios en 2020 fue de -0.9%, muy similar a la de otras economías dolarizadas como Panamá y El Salvador, de -0.8% y -0.1%, respectivamente.



Esta deflación más moderada fue positiva para el país, pues no empeoró los ya graves problemas. Habría sido un síntoma de un desempleo más agudo y habría ocasionado mayor estrés en las alicaídas empresas. Aunque recién se está viendo el real impacto sobre la calidad del crédito privado, una deflación más grave habría complicado la viabilidad financiera de muchas empresas, generando más de un dolor de cabeza en el sector financiero.



¿Por qué la deflación no fue peor? La demanda se sostuvo gracias a un sorprendente influjo de capitales. El gobierno actual ha sido muy criticado por su gestión, especialmente de la pandemia, pero fue efectivo en alcanzar financiamiento multilateral excepcional y reestructurar la deuda privada. Sin esto, la atención de salud pública habría sido incluso peor, la crisis más aguda y el consumo más exiguo.



Otro factor que moderó la caída de precios fue la inédita expansión fiscal y monetaria en los países desarrollados que evitó un mayor colapso de la demanda mundial. Se mantuvieron los precios de los productos básicos y el dólar se depreció, lo que ayudó a las exportaciones ecuatorianas. La expansión de la liquidez global bajó las tasas de interés y se mantuvo el flujo de capitales a la región.



Las tendencias hacia la deflación han cesado. Sin embargo, el riesgo futuro adelante es una posible “reflación” en los Estados Unidos provocada por el reciente paquete de estímulo fiscal, que obligue a sus autoridades a subir las tasas de interés y retirar el estímulo monetario. Esto sería grave para los países emergentes, en especial para el Ecuador, pues verían encarecidos y reducidos los flujos de financiamiento externo.



Afortunadamente, tal situación no parecería que vaya a ocurrir en el corto plazo. La mayoría de analistas económicos prevé el inicio de un ajuste monetario hacia fines de 2022 o 2023. Hasta que ello ocurra, la región tiene una corta ventana de oportunidades para aprovechar este rebote económico y prepararse para enfrentar vientos menos favorables.