Tediosas, insustanciales y superficiales exposiciones de los 16 candidatos a la presidencia de la República. Cero debate, que es la confrontación civilizada de ideas y argumentos. En los tres eventos organizados por EL COMERCIO, la Cámara de Comercio de Guayaquil en la UEES y el CNE, hubo lugares comunes:

1. Lucha contra la corrupción: desde la pena de muerte, la cadena perpetua, el encarcelamiento de los acusados y sus familiares, la incautación de bienes y la creación de comisiones con la ONU y la OEA. Pero nadie recordó que el jefe de Estado no tiene facultades para ordenar prisiones ni para imponer penas.



2. Bajar las tasas de interés: El discurso: la banca ha ganado más que nadie, inclusive en pandemia por las usureras tasas de interés que cobra. Traeré los mayores bancos internacionales para crear competencia y que bajen las tasas. Pero: ¿Y también bajarán las tasas pasivas? ¿Y por qué no ha venido la banca internacional? ¿Y cómo la van a obligar a venir? ¿Y el riesgo país? ¿Y la legislación y normas hostiles para los bancos?



3. Creación de empleo: “En mi gobierno” crearé centenares de miles de empleos cada año. Para ello, “en mi gobierno”, impulsaré la agricultura, daré créditos a 30 años plazo con el 1% de interés, instalaré una refinería de oro para toda Sudamérica, construiré el ferrocarril trasandino, el turismo, la inversión extranjera, en lugar de exportar cacao exportar chocolates. Bla Bla Bla.



4. Bajar el IVA: “yo bajaré del 12 al 8% y la pérdida de ingresos compensaré eliminando la corrupción que vale el 30% del presupuesto, USD 9 000 millones”. Y otro, armado de bazooka: “compensaré la disminución de ingresos rebajando los sueldos de la burocracia a un máximo de USD 3000 al mes, con lo cual ahorraré 3 000 millones en un año y fusionaré las gobernaciones con las prefecturas, con lo cual ahorraré otros 2 000 millones”. Sí, no sorprende escuchar disparates, pero dichos por candidatos a la Presidencia, es muestra del bajísimo nivel político que avergüenza a los ciudadanos.



5. Compra de votos: “en los primeros 7 días de mi gobierno entregaré USD 1 000 a un millón de ecuatorianos, tomando de los fondos que el Banco Central tiene depositados en Suiza”. ¿Los fondos depositados en el Banco Central son de libre disposición del presidente? La reserva monetaria al 15 de enero fue de USD 7 055 millones y los pasivos exigibles del BCE 13 489 millones. Los depósitos de los bancos privados fueron 5 379 millones. Este candidato ¿va a comprar votos incautando dinero de los depositantes? Ya su mentor se llevó USD 7 000 millones del BCE. Ahora, ¿otros 1 000 millones para destruir la dolarización?



En definitiva, 15 horas de televisión y radio perdidas para, salvo un par de excepciones, escuchar lugares comunes y exhibir mala fe o ignorancia supina.