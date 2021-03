Un debate sin propuestas

El debate entre los candidatos finalistas a la Presidencia de la República no satisfizo las expectativas despertadas. Se esperaba que el evento se constituya en el empujón final para que la población decida por quién votar. Para ello se requerían propuestas y planteamientos de fondo, concepciones sobre el cauce que debe seguir el país, sus valores, los nuevos paradigmas. El país esperaba un debate de ideas renovadas para afrontar la crisis y encaminar a la sociedad hacia una verdadera democracia, como un reto vital que exige determinaciones firmes.

Debates y polémicas son el terreno sobre el cual crece la democracia; más aún si pretende ofrecer al país una opción política con argumentos sujetos a la evaluación recíproca. Pero, en el debate pasado, parece que tuvo más importancia la deslegitimación del contrincante por sobre la exposición de lo más importante de sus respectivos planes de gobierno; se repitieron los mismos eslóganes, las mismas acusaciones, la misma soberbia encausada a sembrar un estribillo en lugar de sembrar una idea.



Quedó pendiente la orientación que cada candidato pretende para la economía nacional, para enfrentar los problemas sustanciales, el empleo, la pobreza, la solución de la pandemia, hasta hoy considerada como un aspecto inherente solo a la vacuna universal gratuita. Se hizo evidente que hace falta tomar conciencia sobre el significado de la pandemia, pues sin su solución no estamos sustentando la recuperación económica.



El país requiere de muchos recursos para invertir en la recuperación del sector productivo y para mejorar la capacidad de consumo de la población, con generación de empleo. Sin embargo, no se pasó de los lugares comunes sobre el enfrentamiento a la alta desocupación, con la exposición de ofrecimientos por generar cientos de miles de puestos de trabajo, sin explicar las formas de lograrlo. El tratamiento a la deuda, la reforma tributaria, la seguridad social, el apoyo a la pequeña industria, el principal generador de empleo, no merecieron un tratamiento orgánico por parte de los candidatos, que refleje su programa de gobierno. Y tampoco se considera que para salir de la crisis de la pandemia se requiere de acciones compartidas entre países, y por tanto que las relaciones internacionales no consisten en la sola suscripción de tratados de libre comercio sin proyectos conjuntos.



Luego de que el coronavirus se convirtiera en el centro de todo y sacara a relucir las grietas del sistema económico y social, emergen los desafíos que se afrontarán en los próximos años y que ponen en riesgo el encuentro de un nuevo modelo que priorice el bienestar de las personas. Nada de esto se expuso en el debate y por tanto no tiene ninguna importancia identificar su ganador; sería una victoria pírrica. Quizás las nuevas generaciones promuevan la formación de verdaderos líderes y no contribuyan a la degradación de la política aplaudiendo las bufonadas.