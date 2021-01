Debate presidencial

Importante es saber qué piensan los candidatos pero más aún es saber cómo y con qué recursos implementarán sus propuestas. En esto los medios de comunicación tienen que ser contundentes para no cohonestar el engaño a los electores y no soslayar a la necesidad de “repensar la pobreza”, como sugieren los premios Nobel 2019 Banerjee y Duflo, toda vez que el elevado número de pobres es el principal problema del Ecuador.

En cuanto a la economía queremos saber qué medidas específicas aplicarán para activar el desarrollo y reforzar la dolarización a fin de que el Ecuador sea atractivo a la inversión; cómo vincularán la productividad a los salarios y qué harán para bajar la tasa de interés del crédito a los micro empresarios.



Es demagogia irresponsable decir que se puede crear empleo sin inversión nueva y asegurar que va a venir la inversión a una economía desordenada. Si se afirma que va a mantener la dolarización sin aumentar obsesivamente las exportaciones está falseando toda expectativa de progreso y si dice que se puede ser competitivo con los costos laborales actuales está fuera de la realidad. Si no quieren flexibilizar, para los nuevos empleados, las exageradas normas de despido no habrá más empleos formales y se mantendrá la informalidad deprimente de hoy.



Para activar la producción y el empleo hay que ser un país seguro, vacunando a la población, incluso obligando a tener un certificado de vacunación como el de votación. Un país seguro recobrará la confianza y la libertad de movimiento y será posible dar protección social a los vulnerables para lograr seguridad pública y privada.



Si quieren combatir la corrupción sin haber recaudado los dineros robados se está engañando al pueblo, peor aún si los hacedores de las leyes anticorrupción tienen rabo de paja. Si alguien se opone a la venida de una comisión imparcial y sin intereses creados en los dineros sucios es porque temen que estos delitos sean castigados.



Para hacer todo esto se necesita dinero adicional al presupuesto nacional. Si alguien dice que hay que rebajar los impuestos que ahora mantienen el funcionamiento del Estado no es sincero, porque eso sería populismo empobrecedor como ocurre en Venezuela. Si quieren parecerse a lo que hacen nuestros vecinos como Colombia con su política de buen manejo petrolero y Perú con su programa de nuevas exportaciones deben estar dispuestos a gestionar mejor el petróleo y acercarse a un IVA como el que cobran estos dos países.



Si un candidato se opone a una política gradual de los precios de los combustibles de acuerdo al precio internacional del petróleo está conspirando contra la venida de inversiones, porque sin esto no se puede ordenar la economía del país y no habrá créditos baratos ni inversiones provenientes de ecuatorianos o extranjeros. Solo seguiremos vendiendo nuestras empresas que están en marcha a quienes vienen porque pueden sacar las utilidades en dólares.