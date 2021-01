Debate: las conclusiones

Un esfuerzo del Grupo EL COMERCIO y Participación Ciudadana para que la población, de primera mano, tenga información de los planes de gobierno de los aspirantes a la Presidencia de la República en los ejes coyunturales y de largo plazo que requiere el Ecuador.

Como primer punto, lamentar la falta de respeto al pueblo por dos candidatos que se negaron a participar en este foro democrático preelectoral, seguramente porque no están a la altura intelectual para llevarlo a cabo y prefirieron evitar la vergüenza.



Adicionalmente, cabe mencionar que más que un debate, fue un ejercicio para que los candidatos expongan sus propuestas y planes que ellos consideran vitales en lo económico, social y político, algunos con más claridad que otros. La experiencia y la edad se manifestaron como elemento de asertividad. También hubo personajes con precisión por su experiencia en la gestión privada, académica, y en defensa de la ética y honorabilidad. Menos elocuencia y claridad percibí en el arte, el pastorado y algunos antiguos funcionarios públicos.



Las propuestas fueron variadas, tomaron tintes y posiciones adaptadas a la personalidad de cada uno de los exponentes y de su ideología. Pero lo que si se evidenció es la coincidencia en muchas de ellas.



Sin duda la mas clara esta vinculada con la defensa a la dolarización, ninguno de los candidatos responsables que asistieron al debate, motivó la separación de la moneda norteamericana de la economía nacional e hicieron énfasis en el despropósito que sería hacerlo. Hubo varias propuestas para reactivar la economía a través de la generación de empleo por medio del impulso al agro y la industria. Muy insistentes todos, en la dinamización de la economía a través de disminuir las cargas tributarias para que el ciudadano tenga más poder adquisitivo y también para que la inversión extranjera llegue al Ecuador en cantidades importantes.



Igualmente, coincidencia en los temas relacionados a la ampliación de oferta de dinero a través de créditos por medio de incorporar banca extranjera para que existan menores tasas de interés. Profundizar el crédito publico vía ex Banco de Fomento para que los agricultores tengan alineado el financiamiento con la actividad que realizan.



Coincidencia total en evitar el camino venezolano, sandinista, kirchneriano y cocalero, incluso con una severa crítica al mismo como uno no deseable. Sobre todo, enfatizando que este modelo es un esquema mafioso de enriquecimiento ilícito.



Enfoque coincidente y muy claro en temas de salud y educación aplicando tecnología y la cercanía de los servicios a la ubicación del ciudadano. En seguridad hubo menos coincidencias seguramente porque la experiencia en este tema escapaba a varios de los aspirantes y más bien algunos tenían más conocimiento. Lo que, si mencionaron todos, es su prioridad en el presupuesto.



Énfasis en que lo robado en la década de la estafa se devuelva, cárcel para los corruptos, faltó explicar los mecanismos.