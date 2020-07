Cuentear a la autoridad

¿Será por ingenuidad o displicencia de la Autoridad, que se produce el cuenteo?, a veces más parece que sus actuaciones u omisiones han sido o son funcionales al cuenteo.

“Cuentear” es una expresión muy ecuatoriana: realizar negocios y/o alcanzar beneficios ilícitamente, aun cuando en las formas podrían parecer legales.



Se cuentea en la contratación pública, para llevarse contratos, obteniendo que el poder “baraje” a otros oferentes, o para formas de ratería, como comportamiento de “sapada”, aun cuando la cuantía sea de decenas de miles –el caso de los carné (s) de discapacidades, para importar vehículos libre de tributos, en que ligeras sorderas o la necesidad de cambio de lentes, han “sustentado” importar vehículos 4x4 o de alta gama, sin dispositivo alguno para la supuesta discapacidad.



El personaje histórico del “cuenteo” en el Ecuador, en el siglo XX, aun cuando murió el 2013, fue aquél al que se lo identificó, como “el cuentero de Muisne”, ingeniero agrónomo, nacido en Muisne, Esmeraldas, sin duda inteligente y hábil –se dice que con un nivel cultural superior al medio- , que engañó a actores del poder, a empresarios y a otros, siempre queriendo estar próximo a quienes tenían influencia económica y/o política. Descubierto en varios episodios, fue procesado y pasó algunos años entrando y saliendo de las cárceles, en ocasiones por fuga. Tuvo varios hogares. ¿Hizo fortuna?, de lo que se conoce no.



En la década del correato y en los años que han seguido, aquél de Muisne, ha sido superado y de largo en el cuenteo, con la percepción generalizada que muchos de los del poder han sido funcionales a éste. Cuando alguien – periodista o ciudadano-, denuncia y/o evidencia indicios, los del poder se rasgan las vestiduras, nada supieron, los engañaron. Y dentro de la práctica del carrousel de poder, usualmente han sido reubicados.



El de Muisne se jugaba la vida y la libertad, los cuenteros protegidos por los del poder siglo XXI, han hecho y compartido fortunas -¿seguirán haciéndolas y compartiéndolas?- los que están procesados son los menos.



Al que importó vehículos sin adaptación específica para la supuesta patología de la discapacidad, que debe re-evaluársela, al momento que lo importó e inició su uso, debería hacérsele pagar el valor de los tributos que no pagó. ¿Va a reclamar?, sí, pero ¿la Autoridad va a legitimar la ratería? Decisiones como ésta, evidenciaría que no hubo concierto entre los cuenteros y la Autoridad.



Tengo expectativa de rectificaciones en lo procesos de contratación pública. Tumbar procesos contractuales, cuando no es posible beneficiar a un cuentero, para convocar otro similar, a fin de darle otra oportunidad, es tan deshonesto como allanarse a un cuentero.