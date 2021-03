El correísta que llevamos dentro

Pueden esgrimirse variadas razones para entender o sospechar por qué el correísmo vuelve a tocar las puertas del Ecuador. Que el fracaso de Moreno, que la pandemia, que la crisis económica, que la corta memoria, que la estrategia de propaganda, y más, pero hay una potente: muchos llevan un populista dentro y si no, desean tenerlo cerca.

Todo antecedente de corrupción, mentiras y represión pasan a segundo plano. Parte de la población, lo dicen los votos y la encuestas, añora al macho de verbo mordaz, al hombre de mano dura, al personaje que resuelve lo básico sin pasar por lo complicado y lento de la democracia, al conservador moral que ofrece revancha y cambio ¡ahora!



Mientras unos ven en el regreso potencial del correísmo --de la mano del postulante presidencial que lo admira, lo sigue y lo defiende-- una amenaza a la democracia, otros ven un salvavidas.



Poco importa si el apoyo es a un movimiento que profesa su apego a un sistema sin contrapesos y que además admira a Nicolás Maduro y a otros personajes que difícilmente pueden ser considerados demócratas.



Muchos se identifican con el líder que se afloja la corbata y pide que lo maten, con aquel que reta a puños a un adolescente o a un cantautor que considera malcriados, con el que es misógino, con el que humilla a los adversarios, el que juzga y persigue a la prensa, que rompe diarios mientras ríe, que baila, canta y habla --sobre todo habla y habla- y que con un chasquido ordena esto o aquello.



Numerosos votantes del correísmo añoran un gobierno que dispuso de mucho dinero --lo tuvo por una coyuntura económica, no por méritos—, mientras otros desean el regreso del discurso encendido de patria soberana, anti imperialismo, independencia, “hasta la victoria siempre”, “venceremos”, etc.



Quizás también hay la idea de revancha contra los ricos y el afán de creer en promesas de honestidad y justicia aunque estas choquen con incontrovertibles antecedentes. No ven ni quieren ver la evidencia del pasado: funcionarios sentenciados por corrupción, Presidente y Vicepresidente incluidos, despilfarro de recursos, endeudamiento agresivo y mucha, mucha propaganda.



El respaldo a la democracia en Ecuador es uno de los más bajos en América Latina. La democracia ha fallado a las mayorías y hay poca paciencia y fe en los políticos, la justicia, la Legislatura y todo el andamiaje lento y pesado de las instituciones.



Muchos ven la solución en la no democracia y creen en promesas fáciles, por más alejadas o peleadas que estén con datos, hechos o con los conocimientos y técnicas económicas o jurídicas.



Mientras sigamos morosos en establecer un acuerdo político amplio para remontar las falencias del sistema, para dar luz a las instituciones y potenciar la cultura ciudadana, así como los contrapesos al poder político y económico, mientras no desmontemos las atávicas taras sociales, la desigualdad y las injusticias, el terreno para el populismo permanece abonado.