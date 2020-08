En estos días de reclusión, de intenso trabajo telemático, pero con tiempo para la lectura, he leído un libro hermoso e interesante: “Convertirse en uno mismo”, de Jacques Attali, con un subtítulo sugerente: “¿Cómo tomar las riendas de tu propia vida?”. Está escrito con esperanza de botella de náufrago lanzada al mar, con la esperanza/desesperanza de si alguien leerá el mensaje y se dejará tocar el corazón por él.

La propuesta es fascinante: llega a ser tú mismo, toma las riendas de tu propia vida para que el mundo y el hombre puedan seguir siendo posibles. No se trata de un grito hacia fuera, sino hacia dentro, frente a uno mismo, sobre uno mismo. Tampoco es el planteamiento de un intimista, encerrado en su soledad. Attali dedicó media vida a transformar el mundo que le rodeaba como consejero del presidente Mitterand y como promotor de Acción contra el Hambre. Pero el hombre de acción sabía que no puede haber vida social lo suficientemente humana si no hay vida interior. Vivimos en un mundo incierto y frágil, algo que la pandemia del covid-19 ha dejado aún más en evidencia, un mundo de resignados que reclaman bienestar, sometidos a un poder capaz de hacernos dependientes de la cuna a la tumba, resignados a tener que sufrir los excesos de una sociedad corrompida por el dinero, en la que todo se compra y se vende.



El libro supone también una bocanada de aire fresco. Attali se atreve a hablar de un nuevo Renacimiento del que se perciben signos incipientes pero llenos de esperanza. ¿A qué se refiere? A quienes comprenden que nada vendrá a ellos si no van a buscarlo; que la libertad deberá ser conseguida y no sólo esperada; que la pobreza nos acompañará siempre si no creamos riqueza; que nuestra vida puede tener sentido y llegar a ser una obra de arte si nos ponemos manos a la obra. En un momento dado hace referencia a algo precioso (que le dedico a los jóvenes ejecutivos y emprendedores): habla de los emprendedores positivos, que gestionan sus empresas poniendo sus ojos en las generaciones futuras, capaces de crear fundaciones, empresas sociales, escuelas de líderes, no para enseñar a ganar más dinero, sino para crear más humanidad.



La religión, el compromiso social y político nos ofrecen modelos suficientes, pero también la calidad humana camina a nuestro lado de la mano de personas admirables que trabajan, colaboran, acompañan y dan vida. Para eso hay que encontrarse y escogerse. Encontrar nuestro sitio, confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad de amar, de crear y de entender el amor como una auténtica voluntad de promoción. Hay algo más. Está la necesidad de escogernos a nosotros mismos, que es la manera de ayudar a los otros a escogerse a sí mismos. De que seamos nosotros mismos depende el empleo, el desarrollo y la democracia. Este es el desafío: convertirse en uno mismo para salir y caminar con los otros.