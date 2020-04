La Corte Nacional de Justicia ha sentenciado a los más altos funcionarios del anterior gobierno, inclusive al ex presidente Rafael Correa. ¿Es asunto consumado? ¿Lo que hayan obtenido con el cohecho lo habrán consumido?

En este episodio se destacan una Ministra Fiscal y un Contralor. Sus nombres: Dra. Diana Salazar y Dr. Pablo Celi, serán registrados por la Historia debido a su empeño en moralizar a la colectividad y convencer que la ley rige para todos, por poderosos que fueran, o por ocupar las más altas posiciones políticas en un Estado.



En época reciente, la Contraloría actuaba con “exámenes especiales” y descubría (si era voluntad del Contralor) conductas criminosas en compras y contratos para el Estado; emitía resoluciones con responsabilidad penal y las enviaba a los jueces: tardío e inútil, el delito se había consumado y el producto ya estaba consumido. Esta regla no abarca a los contralores anteriores. Es el penúltimo el que hizo mal uso de las funciones, dando oportunidad a los “examinados” para que fuguen con sus maletas portadoras de riqueza, a gozar de la abundancia.



De pronto aparece el actual Dr. Celi. Además de examinar conductas pasadas y consumadas, analiza conductas de casos en trámite y no solo para glosar tardíamente sino para impedir que culminen. Entonces, terminó la época del “consumado y consumido”.



Un caso último de examen temprano se refiere a las compras urgentes para combatir el corona virus. Dada la prisa había que adquirir -entre otros bienes-mascarillas de protección. El Dr. César Montúfar descubrió el precio de oferta y anunció que estaba vigilante para saber cuánto pagarían por esos bienes. Novedad: el Instituto de Seguridad Social de los militares (Issfa) recibió oferta al precio de 4,85 dólares cada mascarilla número 95; Emaseo (Del Municipio de Quito) al precio de 5,75 dólares por unidad; el Hospital Napoleón Dávila, de Chone, una pequeña cantidad a razón de 2 dólares y 10 centavos por unidad. Sorpresa que produce calofríos: el Seguro Social Civil (IESS), fuente de escándalos, se aprestaba a contratar las mismas mascarillas a 12 dólares cada una, en un precio total de 10 millones de dólares. Se afirma que el negocio no ha culminado.



Contraloría lo está examinando y el caso ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado que ya está actuando, inclusive recopilando datos de la vendedora, que ha resultado ser una firma cuya razón social es para la venta de comidas y bebidas. La Entidad está a cargo de la Dra. Diana Salazar. De lo que ella investigue habrá resultados. Si encuentran hechos consumados, los dos funcionarios –Contralor y Fiscal- podrían ser objeto de amenazas inclusive contra su vida y de cercanos familiares: ésta es una antigua costumbre de quienes forman grupos en la ilegalidad.