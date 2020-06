Los comicios y la pandemia

El Consejo Nacional Electoral informó que, pese a las graves dificultades que ocasiona el covid-19, ha dado algunos pasos en el marco de los preparativos para los comicios fijados para febrero del próximo año.

Pero están pendientes asuntos vitales, como el sistema con el que se consignará el voto, por el peligro del contagio de la pandemia, por lo que se consideran dos posibilidades: la presencial, o sea la consabida asistencia de los ciudadanos a las urnas, con las precauciones del caso y el incremento del número de mesas y del tiempo para el depósito de las papeletas y, aunque es sólo una quimera, el voto telemático, para el cual no se cuenta con la infraestructura necesaria ni con la capacitación de la gran mayoría de los electores, además de que los técnicos consideran que es un procedimiento proclive a la manipulación de los resultados.



También está pendiente un probable reajuste del presupuesto para el evento, pues, se sugirió que se harían ciertos cambios, acordes con la actual crisis económica.



Anteayer sesionó por primera vez el flamante Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas, por convocatoria del CNE, y los representantes de los diversos partidos y movimientos expusieron sus inquietudes. En especial plantearon reajustes al cronograma del proceso en lo concerniente a las fechas para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, asambleístas, parlamentarios andinos y vocales de las juntas parroquiales y para al registro de organizaciones políticas. De ahí que las únicas fechas inamovibles son la posesión de los legisladores el 14 de mayo y del binomio presidencial el 24, como dispone la Constitución.



Así mismo, el CNE inició el 4 del presente mes un nuevo proceso para la eliminación del Registro Electoral del Partido Adelante Ecuatoriano Adelante y de los movimientos que no cumplen los requisitos que establece el Código de la Democracia y tienen diez días para apelar ante el Tribunal Contencioso, organismo que ya dejó sin efecto la extinción de dichas tiendas políticas que resolvió el Consejo Electoral en octubre del 2018 y dispuso que se someta a un nuevo trámite con sujeción a nuevas normas que expidió para el efecto.



Mientras tanto, si bien se aproxima el período de inscripción de candidatos a la Presidencia, etc., ya se mencionan numerosos nombres, como ha ocurrido en comicios anteriores, a sabiendas de que al ungido no le espera la “mesa servida” sino una tremenda crisis que, como opina el doctor Osvaldo Hurtado, ex mandatario y uno de los más prestigiosos analistas políticos del país, “es cincuenta veces más grave que todas las que hemos tenido, consecuencia de dos pandemias: Correa y el covid-19”, a las que se agrega otra, tan funesta, la corrupción, propagada en forma alarmante, a tal punto que, según reconoce el presidente Lenín Moreno, “donde se aplasta brota pus”, pese a su cirugía mayor...