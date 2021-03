Clara alternativa

Más allá de los groseros defectos del debate presidencial del pasado domingo 21, quedó claro que la ciudadanía le toca escoger entre la vuelta a un pasado oprobioso de irrespeto a las libertades individuales, a la institucionalidad, a la independencia de funciones, de persecución a quienes piensan de manera diferente, que están en contra de la inclusión del Ecuador en un mundo libre, en suma, la democracia occidental, y una alternativa moderna que promueve la libertad en todas sus fases, el comercio internacional, la consolidación de la dolarización, la alternancia en el poder y la lucha frontal contra la corrupción.

Los desesperados esfuerzos del candidato correísta por desvincularse de los 10 años de la década perdida, en la que él desempeñó varios cargos de gobierno, inclusive dos ministerios, no lograrán convencer al ciudadano de que representa una versión distinta a la de su mentor y de que gobernará con voluntad y política propias. El cordón umbilical con Correa es imposible de cortarlo. Cuando hace pocos días amenazó a medio mundo con tomar venganza tan pronto su protegido llegue al poder, marcó el propósito del eventual gobierno de Unes, que es el acrónimo alquilado, bajo el que se cobija el grupito que destruyó la sociedad entre 2007 y 2017.



El apoyo solapado a la narcodictadura de Maduro en Venezuela, causante del colapso total de uno de los países más ricos de América Latina, que bajo Chávez y su sucesor ha expulsado a más de 5 millones de venezolanos que circulan famélicos por las carreteras de Colombia, Ecuador y Perú en busca de alimentos y servicios básicos de los que carecen su patria, debe mirarse como la alta posibilidad de que un gobierno de Unes aplique políticas similares. Es la tendencia del socialismo del siglo XXI. Un solo dato es muestra del descalabro venezolano: Luego de quitar ocho ceros a su moneda, que por más de 40 años tuvo un cambio de 4,30 bolívares por dólar, su banco central acaba de emitir un billete de un millón de bolívares (1’000.000) que equivalen apenas a 50 centavos de dólar, con lo cual no se puede comprar más allá de un par de panes o medio litro de leche. Todo ello a consecuencia del caótico manejo económico, las medidas populistas y engañosas, la corrupción llevada a la enésima potencia y las grandes fortunas de los jerarcas de los últimos 20 años, que han depositado decenas de miles de millones de dólares en bancos de otros países. Y, a la debacle económica, hay que sumar la permanente violación de los derechos humanos, la persecución sangrienta a la oposición, la manipulación de los votos, la protección al crimen organizado y al tráfico de drogas.



En este escenario no hay lugar para el equilibrismo de quienes alcanzaron significativos porcentajes de votación en la primera vuelta. Están obligados a pronunciarse por la libertad o el autoritarismo.