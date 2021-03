Todos al centro

La segunda vuelta electoral -con denuncias de fraude pendientes y heridas abiertas- enfrenta dos posturas diferentes: de una parte, el populismo de izquierda de corte autoritario, y de otra, el neoliberalismo ortodoxo lejano de lo social. No suponen diferencias epidérmicas sino de fondo. Aluden a modelos distintos de concebir la historia, el poder, el desarrollo, los actores, el destino. Son excluyentes. El uno niega al otro. Ello explica la polarización que se respira en las calles y en las redes. Fanática. Violenta.

Las propuestas programáticas son también extremas. Son puntiagudas, tajantes, con signos fundamentalistas. Temas como Estado, deuda, dolarización, corrupción, inserción internacional, no admiten medias tintas.



Sin embargo, algo insólito está sucediendo. Los presidenciables empiezan a modificar el discurso. En la forma se presentan menos estridentes, más dialogantes, más autocríticos, menos oferentes, más atentos a las preguntas que a las respuestas aprendidas. Se corren hacia el centro político.



Para muchos, se trata de tácticas desesperadas de captación de nuevos votos. Ninguna nueva sensibilidad o aprendizaje. Propaganda pura y dura. Con nuevos ingredientes y distinto target.



Lo peor no es la forma. Los candidatos finalistas “incorporan” propuestas de otros, especialmente de Yaku y Hervas, que lograron adhesiones estelares. Como si no hubieran peleado contra ellas. Como si fueran piezas intercambiables que empujando un poco caben. Por arte de magia, aparece la preocupación la defensa del agua, los jóvenes, los derechos de mujeres y Lgbti. El desajuste no es solo es de ropaje sino de simplificación y caricaturización. La lucha por el agua, por ejemplo, no se entiende sin la visión global contra el modelo depredador de desarrollo. No se puede tomar una parte y despreciar el todo. No es un problema de acomodo o de cosmética. Ignorar las opciones sistémicas de las propuestas es deformarlas, violentarlas.



Un resultado sorprendente de la primera vuelta ha sido el surgimiento de dos propuestas nuevas, no extremas. Algunos las han calificado de “centro” o “tercera vía” para diferenciarlas de los polos.



Una de Pachakutik con el emblema ambientalista y enfoque multicultural y comunitario.

Y otra de ID, identificada con la justicia social con libertad. En conjunto atrajeron 35% de los votantes. Mostraron sensibilidad, compromiso ambiental, defensa de derechos, valoración de todos los sectores, cultura de paz. Si bien no constituyen aún modelos acabados, presentan elementos embrionarios de una nueva propuesta que resulta para muchos atractiva, menos compulsiva, más transparente, más nacional, más pacífica.



El centro se volvió centro de las miradas. De las auténticas y de las oportunistas.



Ojalá la ciudadanía pueda descifrar las caretas y no resbalar hacia el terreno que le proponen, colmado de falsas verdades.