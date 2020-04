El caso AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se perfila como un caso de estudio no solo político, sino hasta psicológico. Su particular interpretación de la realidad, muchas veces ajena a hechos y datos, ha cobrado fuerza durante la pandemia del coronavirus.

Semanas atrás, cuando muchos gobiernos del mundo entraban en desesperación por la pandemia, AMLO recomendaba darse abrazos, besaba niños y pedía seguir acudiendo a comercios y fondas. Mencionó incluso que el coronavirus había caído “como anillo al dedo” a su gobierno, pues afianzaría la “cuarta transformación”. Además, el país vendía a China un gran stock de cubrebocas que ahora escasean.



El Presidente mexicano llego al punto de exhibir ante periodistas estampas religiosas y decir que ese amuleto le serviría para enfrentar la pandemia. Para una parte de los mexicanos, que antes de cualquier recomendación oficial decidieron por cuenta propia aislarse en sus casas, las actitudes del mandatario ponen los nervios de punta.



“Estamos solos, no contamos con el Presidente”, es una de las frases que repiten analistas, políticos y empresarios en México.



Ahora que la situación va agravándose, que los contagios y muertes se multiplican y las políticas locales en ámbitos de salud pública, economía y clima social exhiben sus costuras y remiendos, lejos de recular, AMLO se fuga hacia adelante.



Al parecer, el mandatario no está consciente de su inconsciencia, opinó el historiador, Enrique Krauze.



A diferencia de la mayoría de sus colegas en el mundo que han llamado a la unidad frente a la crisis, AMLO usa sus cotidianas conferencias de prensa para enfilar contra opositores, “los conservadores”, que según él quieren que todo salga mal. Además, ataca a los periodistas, los acusa de mentir sobre el coronavirus y asegura que la crisis se superará en poco tiempo. Llamar a la unidad, la tregua y el trabajo común, nunca.



Mientras sus pares trazan planes de emergencia para rescatar el empleo, las empresas y mantener el tejido social, el mexicano se concentra en entregar dinero a los más pobres, su base política, a la que viene dando mes a mes, desde que asumió en enero de 2019, apoyos en metálico, una típica estrategia populista donde lo importante no es enseñar a pescar, sino regalar los peces.



Aparentemente ajeno al drama y a la huella que va dejando el coronavirus en el globo, AMLO asegura que todo saldrá bien gracias a la unión, el amor y la solidaridad mexicanas.



Pero los pronósticos no son buenos. El Banco Mundial prevé una contracción económica de 6% este año, mientras analistas locales hablan de hasta un 12%. México ha sido señalado por expertos en salud como uno de los países más atrasados en tomar medidas contra el coronavirus. Por eso hay temor que los contagios y muertes alcancen números alarmantes.



Pero según AMLO, su gobierno está dando ejemplo al mundo de cómo enfrentar la pandemia, así que habría hasta gobiernos que desean copiar su estrategia. ¿Será?