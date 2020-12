Los candidatos y la corrupción

Uno de los grandes males del continente es el saqueo a los fondos públicos; gigantes fortunas se amasan por sobornos millonarios.

Para nuestra vergüenza hay un porcentaje de personas dispuesta a seguir votando por corruptos en varias latitudes. Buscamos pronunciamientos frontales y compromisos serios de los presidenciables.



Hablan los expertos. Germán Rodas es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción; envió una carta individualizada pidiendo su opinión sobre temas sustantivos, entre ellos su disposición para que la investigación y sanción del caso Odebrecht no se frene; su disposición para dar a conocer los nombres de los tenedores de la deuda externa; respecto de las acciones para favorecer la seguridad social y sancionar a los que han asaltado recursos del IESS y del Isspol y si están dispuestos a recuperar los recursos de la corrupción con seguimiento efectivo a la ruta del dinero asaltado.



Ruth Hidalgo, directora Ejecutiva de Corporación Participación Ciudadana y Decana de Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, formula: ‘Los estragos que ha causado la pandemia de la corrupción exigen que cualquier movimiento o partido político, que aspire a la Presidencia de la República, y al legislativo, se comprometa a la lucha contra la corrupción como política de Estado. ¿Cómo articularán un sistema anticorrupción integral y con qué acciones? ¿Cómo van a fortalecer a la Contraloría General? ¿Piensan solicitar cooperación internacional?; y de aprobarse la ley de extinción de dominio, ¿están dispuestos a verbalizar un compromiso de su ejecución sin favoritismos ni cálculos políticos?



Boris Cornejo, presidente de la Fundación Esquel, nos dice: ‘Quiero, como ciudadano, hacer estas preguntas: 1. ¿Qué harán para recuperar activos, en casos con sentencia en firme. Tienen un plan concreto? 2. ¿Luego de haber perdido casi la batalla contra la corrupción en el Ecuador, estarían dispuestos a crear una Comisión Internacional que intervenga para cumplir con las tareas que nuestras instituciones no están cumpliendo ? La Cicig de Guatemala es un gran ejemplo. 3. ¿Estarían dispuestos a aplicar a la ley Magnitzky de los EE.UU. para que corruptos con sentencias ejecutoriadas por la Justicia ecuatoriana, pierdan sus visas en ese país y los recursos robados que están allá sean devueltos al Ecuador? 4. ¿Estarían dispuestos a promover cambios en el Código Penal y velar para que los sentenciados no salgan de la cárcel mientras no devuelvan lo robado’.



Juan Esteban Guarderas, miembro de la Mesa Anticorrupción del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador apunta: ‘Respecto a la corrupción la impunidad se define como falta de consecuencias respecto a la devolución de dinero y activos, como de la responsabilidad penal de los corruptos ¿Qué mecanismos concretos plantea para identificar y recuperar el patrimonio sustraído, y para que el sistema judicial enjuicie en línea con la gravedad de los crímenes?’