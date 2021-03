Al borde de la explosión

El cúmulo de acontecimientos que se suceden, unos a otros o simultáneamente y que nos abruman día a día, evidencian un proceso de descomposición nacional.

En un proceso electoral de la trascendencia del que vivimos, al no existir, desde su inicio, certezas brindadas por el Consejo Electoral, era de esperar que el relajo se imponga como consecuencia de sus dimes y diretes, de sus acciones y de sus omisiones. Se advirtió a tiempo que la entrega de delegaciones provinciales a candidaturas en curso haría imposible la conducción sin tacha ni sospechas, sin control cruzado y con la consiguiente limpieza, ahora envuelto en dudas y acusaciones mutuas que impiden terminar los reclamos, con la segunda vuelta, a escasos 44 días.



El acordar un procedimiento entre los contendientes para que quien participe en la segunda vuelta lo haga sin dudas ni acusaciones que lo debiliten al extremo, y desdecirse del mismo a renglón seguido, abona a la descomposición generalizada, que origina acusaciones airadas y arrepentimientos.



Descomposición hay cuando el Consejo Electoral, que con la presencia de observadores internacionales se comprometió a viabilizar el recuento como acordaron los candidatos Lasso y Pérez, se da las vueltas, pospone sesiones, excluye de sus decisiones lo acordado. Porque eso es lo que hizo al lavarse las manos, como Pilatos, al no resolver ni lo uno ni lo otro y abonar a las sospechas.



La descomposición lleva al Contralor, haciéndose eco de la angustia ciudadana, a solicitar una auditoría informática, pedido negado por el CNE con argumentos subalternos, incrementando así las dudas. El consejero Verdesoto reclama a la presidenta Atamaint por no cumplir con la entrega -acordada dijo- de los documentos solicitados por la Fiscalía.



¡El expresidente del Consejo de la Judicatura -el Consejo de la metida de la mano en la justicia- pide le devuelvan esa presidencia! ¡Y el partido socialcristiano anuncia el enjuiciamiento penal de la Fiscal, premiada internacionalmente por su lucha contra la corrupción, y del Contralor, poniendo más dudas sobre la legitimidad del triunfo de su candidato.



Los motines concertados en las cárceles con decenas de asesinados son una monstruosidad. La Asamblea desprestigiada y subalterna enjuicia al Ministro de Salud, complicando más la situación y el combate efectivo al virus. La capital del país con prefecta y alcalde con grillete en su tobillo.



Se gestiona ardientemente negar el proyecto de ley que independiza al Banco Central para que no vuelva a ser asaltado desde el poder, aunque eso ponga en riesgo la dolarización, el bien más apreciado por los ecuatorianos. Con institucionalidad así de debilitada, ¿estamos conscientes de que este desbarajuste puede llevar a la explosión?