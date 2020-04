Ausencia de sensatez

Este año la economía va a decrecer entre el 6% y el 7% según algunas fuentes de información como el FMI, la firma Goldman Sachs, entre otras. Algunos escenarios más pesimistas apuntan a una caída entre el 10% y el 12%. De cualquier forma, esto significa la mayor crisis económica, unida a la sanitaria, de la historia republicana del país. Es una crisis que se podría denominar de “cantidad”, pues cae la producción u oferta, cae la demanda, sube el desempleo y la pobreza. Lo sucedido en 1999 fue más una crisis de precios, la inflación se disparó, el tipo de cambio se depreció aceleradamente, las tasas de interés crecieron sobre los 3 dígitos.

El problema se acentuó con la pandemia, pero el país ya vivía un serio problema de estancamiento económico, alto déficit fiscal, cuentas externas débiles, sin reformas económicas, sin reservas internacionales ni ahorros, el segundo riesgo país más alto de la región, una inversión extranjera marginal y un desempleo y subempleo superior al 60% de la población económicamente activa. El costo de la crisis sanitaria, unido a los que ya se acarreaba, demandará recursos no menores a los USD 10 mil millones. Esta cifra cercana al 10% del PIB provendría de decisiones internas y externas. Entre las primeras está el reordenamiento de las cuentas públicas para redireccionar recursos de actividades no prioritarias a las urgentes y necesarias. Bajar los excesos de la nómina pública, cambiar los subsidios al contrabando, casos de la gasolina y el diésel, por uno al transporte público, recortar egresos en entidades públicas, instituciones de control, gobiernos seccionales, etc, son sin duda ajustes necesarios. No se sugiere despedir personal este momento, sino reducir las horas de trabajo u otra figura que permita gastar menos y usar ese ahorro en la emergencia.



Se debe replantear de forma amigable la deuda pública en especial la externa, obteniendo al menos 2 o 3 años de gracia para el pago del capital e intereses y, de esta manera, liberar recursos adicionales para la crisis. Y, en especial buscar financiamiento externo con multilaterales y gobiernos en la mayor cantidad posible. El país necesita inyectar liquidez adicional a la economía no solo re circular la actual.



Esta cruda realidad requiere el concurso de todos de forma equitativa y balanceada. Empleadores y trabajadores, Gobierno y sector privado, banqueros y clientes, deben apoyar y ceder posiciones. Es verdad la demora y los errores del Gobierno en varios ámbitos pero eso no conlleva el bloqueo de lo que se requiere hacer. Es inaudito en estas circunstancias escuchar sectores y personas que critican todo y no proponen nada. Todos los días fallecen personas, muchos compatriotas pierden su empleo y múltiples empresas cierran sus puertas. Sugieren barbaridades sin sustento técnico alguno. Cada uno defiende su metro cuadrado. La mezquindad y la insensatez profundizarán la crisis y postergarán la recuperación económica.