Asamblea de a perro

Órgano esencial de la democracia, la función legislativa es un pilar que si tambalea, la hace tambalear. Hay que lograr, por lo mismo, que funcione adecuadamente. Que legisle con acierto. Que fiscalice con justicia y oportunidad. Que tenga autoridad y sea capaz de intervenir con eficacia cuando las circunstancias lo requieran.

Nada de eso sucede con esta Asamblea cuyos miembros terminan, felizmente en poco tiempo, sus funciones. La sucesión de hechos desde su instalación avergüenza al país. Buena parte de sus indagados integrantes sumidos en escándalos y corruptelas. Los diezmos –asambleístas cobrando parte de los salarios de sus colaboradores- son una degeneración intolerable del ejercicio de la función pública. El uso y abuso de su condición para obtener carnet de discapacitados es inconcebible en representantes populares llamados a fiscalizar, que con rabo de paja están automáticamente impedidos de hacerlo. El intercambio de favores –el Consejo Electoral reconoció a un movimiento político a cambio de que su Presidenta no sea interpelada- con un sentenciado por corrupción. Los traficantes de contratos a cambio de votos –ej. el hospital de Pedernales- convierten a los asambleístas en mercenarios que tarifan sus servicios a destajo y arrastran en el desprestigio a todos, perniciosamente.



La negativa a discutir el proyecto de ley que busca la indispensable independencia del Banco Central, con pretextos y subterfugios, demuestra el grado de irresponsabilidad con que se manejan, poniendo en riesgo la dolarización, cuya vigencia es lo único que une a los ecuatorianos; irresponsabilidad que les llevaba a enjuiciar al Ministro de Finanzas mientras renegociaba la deuda externa, poniendo en riesgo su conclusión exitosa. Que es como actuaron cuando resolvieron, sin competencia para ello, que el Gobierno no pague la deuda, disparando el riesgo país a niveles que imposibilitan el indispensable financiamiento.



Los antiguos socios –desleales antes y desleales ahora- en un incestuoso y vergonzoso reencuentro, niegan la posibilidad de que se discutan reformas constitucionales básicas para suprimir el Cpccs e independizar a la Fiscalía. Como cierre de fiesta, enjuician a dos ministros la víspera de que se vayan, creyendo, inútilmente, que así lavan la cara.



Aunque siempre dependerá de la calidad de sus miembros, la Asamblea –cuyos actuales integrantes, con pocas claras y honrosas excepciones, la han convertido en Asamblea de a perro- requiere una reforma profunda que la reponga en su rol fundamental. Menor número de legisladores, renovación parcial, asesoría a las comisiones y no personales y una Ley que devuelva a sus integrantes la calidad que deben tener y no la de subalternos sujetos a regulaciones propias de empleados y no de dignatarios. El país clama por una Asamblea con calidad, responsabilidad y autoridad.