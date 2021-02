La Asamblea será atomizada

Se veía venir. La próxima Asamblea Nacional reflejará la atomización, que, como fenómeno político y social, expresa el país y se traduce en distintas fuerzas políticas disímiles.

Sin embargo hay que insistir en que una Asamblea con varias fuerzas es preferible a aquella del poder vertical, autoritario y de ‘alzamanos’ sin pensamiento propio que por fuerza del anterior método de asignación de escaños dominó el espectro durante una década: ¿ganada o perdida y robada?



Además de haberse decidido un método más equitativo y democrático de asignación de escaños que confiere a las fuerzas triunfadoras una representación proporcional, da espacio y oxígeno a las minorías. Los acuerdos serán indispensables.



Para esta atomización, adicionalmente al factor señalado, confluyen otras razones, la división y tensión que genera el desempleo, la pandemia y la muerte de personas y la pésima y magra aplicación de una vacuna que acaso no compraron y que no llegan.



Pero revisemos -con beneficio de inventario, que será el escrutinio final y la proclamación definitiva de resultados- las bancadas que tendrán peso en la siguiente Asamblea a instalarse a mediados d e mayo.



En primer lugar está la tendencia correísta, expresada ahora en la revolución Ciudadana y anidada en los membretes de Centro Democrático de Jimmy Jairala, y Fuerza Compromiso Social, de Iván Espinel. Ellos son la primera fuerza con algo menos de medio centenar de curules pero lejos de cualquier dominio mayoritario.



Tras 30 años de expresión social y política Pachakutik alcanzó la mejor votación de su existencia de la mano de Yaku Pérez, tendrá algo menos de 30 parlamentarios.



La sorpresa la dio Izquierda Democrática, el viejo Partido de Rodrigo Borja y su socialismo democrático que gobernó una vez y que desde sus inicios en 1970 como movimiento tuvo incidencia en los cuarenta años de gobiernos civiles. Claro que no se sabe bien qué expresa esta fuerza -que tendrá 17 escaños- ya que su candidato presidencial no es militante y su propuesta de campaña fue atípica. Tampoco se sabe bien, como sucederá en otros bloques, la posición de sus nuevos legisladores.



Estas tres fuerzas parecerían estar situadas desde el centro hacia la izquierda pero ya veremos sus actuaciones en la práctica parlamentaria futura.



Y allí viene el Partido Social Cristiano que con la ID expresan a los partidos que han tenido incidencia en estos cuarenta años de gobiernos civiles. Sumarán alrededor de 17 asambleístas, la principal fuerza del espectro de la derecha.



Sigue CREO, el partido de Guillermo Lasso, disminuido en su representación parlamentaria esta vez a 12 curules, tras tres campañas electorales.



19 legisladores de monobloques o máximo de dos asambleístas en cuatro casos son el resto del mundo. ‘Curas sueltos’, sin iglesia, ojalá, bien intencionados, que deben aliarse a otras fuerzas y no ponerse a la orden del mejor postor. Así están las cosas.