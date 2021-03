Alianzas políticas

El sistema de segunda vuelta o balotaje, obliga a los candidatos a buscar acuerdos con los grupos políticos que no lograron ingresar a la contienda final. Y las alianzas no se dan por generación espontánea. El candidato debe buscarlas con ahínco y flexibilidad para alcanzarlas. Y los otros políticos, listos a contribuir al ordenamiento nacional.

Lasso tendría buenas posibilidades de lograr acuerdos políticos con los sectores que no estarán en la segunda vuelta. Para ello deberá flexibilizar su pensamiento para, sin renunciar a los principios que forman su vida personal, moverse en el sentido que los acuerdos exijan. Su creencia religiosa no puede condicionar su actividad política, porque, de ser elegido presidente lo será de un estado laico y de todos los ecuatorianos. Mirada así la práctica democrática, los cambios en su discurso estarán plenamente justificados y no se podrán ver como acomodos en busca del voto. Los acuerdos o alianzas exigen renuncia de las partes, porque si cada quién quiere mantener sus posiciones, la alianza será imposible. Por tanto, Lasso deberá abrirse al pensamiento social sobre: aborto, grupos Lgbti, ambientalistas, anti mineros y otros que recogen nuevas corrientes de pensamiento, sean o no de su agrado. El presidente de una república democrática está obligado a atender el pensamiento de los ciudadanos y no puede imponer sus creencias personales. Con una actitud así, moderna, abierta, flexible y buscando afanosamente las posibilidades de alianzas, Lasso tendrá abierto el camino a Carondelet.



Arauz está en la misma tarea y hay varios sectores que, aparentemente, estarían dispuestos a ello. Pero tendrá que vencer la resistencia de gran parte de la ciudadanía para entregarle nuevamente el poder a un grupo que, cuando lo tuvo, destruyó la institucionalidad, copó todas las funciones públicas, aprobó una constitución política hecha a la medida, trató, sin éxito, de destruir las Fuerzas Armadas, despilfarró enormes cantidades de recursos, creó un sector público obeso e ineficiente, persiguió e insultó a periodistas, empresarios, indígenas, jóvenes, es decir, a todo aquel que no estaba de acuerdo con su pensamiento, y armó desde el poder, un sistema mafioso para enriquecerse. A lo que hay que agregar que el llamado Socialismo del siglo XXI pretende quedarse indefinidamente en el poder utilizando cualquier recurso que haga falta, no importa su legalidad o moralidad. Así lo confirman los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El propio Arauz ha dicho que si accede al gobierno no será por 4 años, “sino por 25 o 50 años”. La elección de Moreno-Glas en 2017 tuvo ese propósito, que se vino abajo, cuando pretendió hacer de Moreno un pelele con un “comisario” que, de no estar en la cárcel, ya se habría alzado con la Presidencia.