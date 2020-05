No se agotan las armas

Sergei Magnitsky murió a causa de una ruptura de la membrana abdominal por causa de golpes, y traumatismos craneoencefálicos. Su cuerpo torturado fue hallado con marcas de quemaduras de tercer grado en las piernas. “El señor Magnitsky finalmente murió en terribles circunstancias en prisión preventiva luego de haber sido golpeado con toletes de goma, los cuales eran utilizados para ‘pacificarlo’ cuando gritaba en agonía.” Así lo establece el Reporte 14661 del Consejo de Europa. Su crimen: haber denunciado actos de corrupción por parte de funcionarios rusos. Y, tal vez en poco su vida tenga implicaciones para el Ecuador.

No murió en vano. Durante la administración de Obama se promulgó la Ley Magnitsky, cuya lógica es bastante simple. Los grandes tiranos a veces quedan impunes porque sus tentáculos de corrupción corroen la administración de justicia, porque no se les enjuicia en sus países de origen, porque se escapan a otros países, etc. Pero mientras no se les juzgue, o no se logre su extradición de dónde estén huidos, pueden hacer negocios en EE.UU., pueden tener bienes allí, viajar a ese país. Y, hasta ese momento los EE.UU. no podían hacer nada al respecto.



Ya no más. La Ley Magnitsky ataca a dos tipos de crímenes: los abusos a los derechos humanos y la corrupción (tanto a autores directos, o a líderes de organizaciones utilizadas para delinquir). Establece un proceso administrativo – no un proceso judicial – para sancionarlos, es decir no se trata de un juicio.



Grosso modo, el mecanismo funciona de la siguiente manera. Dos comités del Senado y dos del Congreso estadounidenses son competentes (los de relaciones internacionales y finanzas). Cualquiera de estos comités considera la “credible evidence” existente en contra de un individuo. ‘Evidencia creíble’ – como se trata de presuntos criminales que están en impunidad, no se requiere pruebas absolutas –, este es el baremo de prueba. Por medio del Presidente del Comité se eleva una solicitud de sanciones al Presidente, quien tomará la decisión de aplicar las sanciones.



Hay tres tipos de sanciones: la imposibilidad de tener visas o cualquier permiso de entrada o residencia en EE.UU., la prohibición de obtener fondos de cooperación internacional, y la más importante, el congelamiento de bienes en EE.UU. o en contacto con personas o empresas estadounidenses en todo el mundo (paso esencial en un proceso de recuperación).



Por ejemplo, Roberto Rivas – Presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua – está sancionado. En diciembre d 2019 se sancionó a dos altos funcionarios de Maduro.



Dos individuos dominicanos relacionados con Odebrecht también figuran entre los sancionados. ¿Acaso aquí no tenemos corruptos de calibre? ¡Es hora de que solicitemos el inicio del proceso sancionatorio!