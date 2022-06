Maldición y esperanza

¡Cómo llegamos hasta aquí! ¡Porqué desechamos la solución oportuna!. ¡Quién nos categorizó en bandos fratricidas!. ¡Qué peste se infiltra para arranchar poder ajeno! ¡Qué clase política hemos engendrado!

Resulta difícil ahora prescindir del vértigo de la violencia. Encontrar racionalidad a muertes, agua contaminada, destrozo de alimentos, paralización de pozos, saqueos, emboscadas, bombazos, bala. Introducir miradas de fondo, justo ahora que todo está ardiendo, que tambalean los diálogos, que nos odiamos más… O tal vez por eso mismo valga la reflexión… Cuando todo pase será tarde. El otro vértigo de la cotidianidad se instalará inexorable.

La primera mirada se posa en la estructura social. Ratifica la inhumana desigualdad de los ecuatorianos -manoseada por los populistas-. La escandalosa diferencia de calidad de vida… trabajo, alimentación, educación, salud, descanso, participación, futuros. La vergonzosa existencia de seres de primera y de segunda… Si la desigualdad y la pobreza no se conocen, no se reconocen y no duelen, el ciclo de la protesta -violenta o no, organizada, manipulada o anárquica- reaparecerá. Más fuerte y sofisticada, más fanática… La maldición.

La segunda mirada recae en la educación. Supera la infraestructura, la presencialidad o el problema gremial. Refiere al tipo de seres humanos que ayudamos a forjar. Muchos seres que deambulan entre la indiferencia, el egoísmo, los fetiches, la copia y la falta de creatividad. Autómatas sin conciencia crítica. Masa que llena plazas, calles, centros comerciales, coliseos. Lo aprendido en estos días ha sido nefasto… Con qué cara se va a hablar en las escuelas de cultura de paz y solución dialogada de conflictos. Con qué autoridad se va a pregonar solidaridad, inclusión de vulnerables, confianza, derechos, valores.

Es hora de replantearse la misión educativa de fondo. El saber importa pero se queda corto si no se acompaña de aprender a pensar, a sentir, a convivir, a comunicarse, a creer y a crear… La esperanza.