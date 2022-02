Huele a consulta

“El Comité por la Institucionalización Democrática propone: Asamblea con menos miembros y en dos Cámaras. Eliminación del Cpccs. Independencia de la Fiscalía”.

Aunque los temas de emergencia no han cesado -inseguridad, empleo, pandemia, desastres- y la pasión futbolera aun se respira, vale la pena rescatar el tema de la consulta popular que emergió hace poco. Dos iniciativas levantadas sobre el ordenamiento jurídico político del país. Una desde sociedad civil y otra desde Presidencia.



El Comité por la Institucionalización Democrática posicionó hace varios meses una iniciativa ciudadana sugerente. Reforma de la Constitución en tres temas vitales. Asamblea con menos miembros y dividida en dos Cámaras. Eliminación del Cpccs. Independencia de la Fiscalía. Respaldo: 300 mil firmas.



A la supresión del Cpccs y al remezón en la Asamblea le sobran adherentes. El rechazo ciudadano es tan grande que tendría alta probabilidad de aprobarse. Cpccs y Asamblea resbalan desde hace rato a un abismo insondable. Crisis e inoperancia en el primero. Vergüenza por asambleístas obsesionados por su perfil y el de su gallada. Excepciones contadas.



Desde Presidencia, se abrió la puerta a una reforma del sistema judicial, que incluiría borrar del mapa al Consejo de la Judicatura. La iniciativa está en pañales, pero ya se han alzado voces que aplauden la oportunidad para remover la suciedad acumulada. Un sacudón nos haría bien. A todos.



Surgen dos alertas. Uno, la mezcla de temas de estructura jurídico política con una ley (laboral ) que tiene otra naturaleza y trayecto. Dos, adosar la consulta a las elecciones seccionales. Se pueden desfigurar y manipular peligrosamente. Mejor no mezclar.



Un tema esencial para sumar -aunque no está planteado como consulta – es la reforma a los partidos políticos, emanada desde Participación Ciudadana y avalada por un equipo pesado de políticos y académicos.



La identidad de este paquete transformador reside en su carácter estructural, su convicción democrática, la ausencia de dedicatorias. Precisamos entonces, voluntad política, información completa y mucho debate. No son temas para dormir entre cuatro paredes.