El hambre en la crisis global

América Latina ha sido declarada como el epicentro de la pandemia global por covid-19. La presión en los servicios de salud ha demandado estrictas medidas de confinamiento para reducir el contagio en la ciudadanía y dar un respiro a los trabajadores que se encuentra en la primera línea.

Pero lejos de la realidad que viven otros continentes, el cambio en la dinámica de la economía en Latinoamérica supone un reto difícil de superar; y más de dos meses después de la paralización de varias actividades productivas, se evidencia un incremento en el desempleo, el cierre de empresas por falta de liquidez, la reducción en exportaciones y la interrupción de mercados; lo que ha comenzado a generar una crisis dentro de otra crisis.



Desde el inicio de la emergencia, la FAO ( Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) ha centrado sus esfuerzos en evitar la disrupción de los sistemas alimentarios; no obstante, la contracción de la economía a causa de la pandemia repercutirá, según todas las estimaciones, en un incremento de la pobreza y el hambre. El sector agrícola no está exento de este impacto; y ya se observan afectaciones en el comercio de alimentos y cadenas de abastecimiento. El estrés que sufren estos sistemas aumenta mano a mano con la prolongación de la emergencia sanitaria.



En un escenario que ya es complejo, el reto es aún más fuerte para Ecuador y la región, al enfrentar el desempleo, una mayor informalización del empleo (en particular en las zonas rurales) y el debilitamiento de los medios de vida. Los programas de contingencia y protección social para ayudar a cientos de familias vulnerables y proveer de alimentos y suministros de supervivencia, son fundamentales. Sin embargo, su sostenibilidad es tan incierta como la duración de la pandemia.



La población ha empezado a demandar una reactivación económica; y hoy el miedo va más allá del virus. El miedo a padecer hambre por falta de recursos económicos es la principal motivación para romper el confinamiento por una necesidad mayor: poder alimentarse y pagar sus cuentas.



Las determinaciones de política ahora serán decisivas, ningún país estaba listo para afrontar una crisis de esta magnitud, pero es una oportunidad para repensar el funcionamiento del sistema agroalimentario; promover acortar las cadenas de comercialización para pequeños productores, restablecer líneas de crédito de ágil acceso y en condiciones financieras adecuadas; y generar planes de empleo para el fortalecimiento del sector agropecuario.



La agricultura demostró ser un pilar en el desarrollo del país y un aspecto crucial en la alimentación de las personas. No ha sido ni será fácil, pero no hay alternativa, debemos encontrar el equilibrio entre cuidar la salud, proteger los medios de vida y reactivar la economía como una responsabilidad compartida de todos nosotros.



Columnista invitado

* Representante, FAO en Ecuador