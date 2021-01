Tu dinero en el Banco Central

Los clientes del sistema financiero privado no tienen todo su dinero depositado en estas instituciones. Parte de sus ahorros se encuentra en el Banco Central en forma de encaje bancario, porque así lo dispone la ley.

En la actualidad, esos depósitos son la mayor parte de la reserva monetaria del Banco Central que, hasta el 15 de enero pasado, sumó USD 7 054 millones, el monto más alto en dolarización. También incluye depósitos del IESS, gobiernos seccionales, empresas públicas y del Gobierno.



En época de campaña electoral están apareciendo propuestas para tomar parte de la reserva monetaria del Banco Central con el fin de entregarla a las familias o al Gobierno, es decir, utilizar los depósitos que la gente ha confiado al sistema financiero privado del país.



Este tipo de ofertas ya se aplicaron durante el Régimen anterior, para lo cual se reformó la ley que regula al Banco Central, que pasó a ser una entidad dependiente de las decisiones del Ejecutivo. Los resultados de esas políticas han sido negativos, por lo que ahora se quiere reformar la Ley de Régimen Monetario y Financiero.



En el fondo, el tema de discusión es el papel que debe cumplir el Banco Central en una economía dolarizada. Si bien ya no puede emitir moneda, que era una de las herramientas para hacer política monetaria, sí puede manejar las tasas de interés, realizar operaciones de mercado abierto para controlar la liquidez o monitorear la entrada y salida de dólares del país.



El gobierno anterior creía que el Banco Central debía ser un banco de desarrollo y por eso se llevó los depósitos de la reserva monetaria a las arcas fiscales. Como el Banco Central dependía del Ejecutivo, las autoridades del Central dejaron que la liquidez de la reserva monetaria vaya al Gobierno a manera de crédito, sin mayor análisis de riesgo. A cambio recibieron papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas, los cuales se van renovando porque el Fisco no tiene liquidez para pagar los préstamos.



¿Por qué a un gobierno le interesa que el Banco Central sea un banco de desarrollo o comercial, si ya tiene tres bancos públicos y uno privado que hacen esa tarea? Ya existe la Corporación Financiera Nacional (CFN), que a su vez es el mayor accionista del Banco del Pacífico; el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y BanEcuador?



La respuesta pasa por disponer de más recursos para sostener el gasto público, que fue el modelo que caracterizó al gobierno anterior. Bajo ese modelo, no importa quién es el dueño de esos recursos, lo importante es que sirva para dinamizar la economía. Y quien decide en qué se debe invertir es el gobierno, sin importar si para eso deba usar dinero público o privado. Pero la calidad de la inversión pública en el gobierno anterior fue cuestionada y hay varios ejemplos en el sector energético.



Para romper con ese tipo de políticas hay que reformar la ley, para que ningún gobierno pueda usar los ahorros que tienen los depositantes en el Banco Central.