Ciencia malosa e infodemia

Se multiplica el número de personas, incluso algunas con alta escolaridad, que, quizás agobiadas por la pandemia, aceptan teorías conspirativas y curas milagrosas para la covid-19, y ponen en entredicho a la ciencia y los científicos.

Se trata de un fenómeno global: “infodemia”, la otra pandemia. La ONU, organizaciones académicas, medios de profesionales y otros grupos, batallan para tratar de derrotarla. Para esta sí hay cura y vacunas disponibles. Acceda a las múltiples fuentes que revisan la información que está detrás de curas milagrosas y teorías estrambóticas. Desentrañe las falsedades, piense antes de reenviar una información errada y peligrosa. De por medio está la verdad y la vida de muchos.



Hoy, como nunca antes en la historia, hay cientos de científicos partiéndose el alma para encontrar una vacuna para la covid- 19 y medicinas para su tratamiento. Que lo logren nos convendría a todos. Qué frustrante es para ellos que los acusen de hacer ciencia pro-exterminio, pro-control de las mentes, pro-corporaciones o pro-neoliberalismo.



Conviene recordar que la ciencia no tiene ideología. Quienes lo sostuvieron, como Stalin o Hitler, persiguieron a los científicos que a su entender hacían ciencia burguesa y no proletaria o ciencia judía y no aria.



La ciencia no es un tema de fe o creencias. El conocimiento científico se obtiene con procesos objetivos, sistematizados y con metodologías que incluyen hipótesis, pruebas, experimentación y verificaciones. Así se buscan hoy soluciones para la pandemia.



Cuando asumimos que los científicos pretenden controlar el cuerpo y el alma de las personas, dominar el mundo y someternos a sus designios, abrimos la puerta a purgas similares a las cometidas en el pasado. Lo mismo hacemos cuando damos valor al uso del Dióxido de Cloro, creemos que la red 5G propaga el coronavirus y otras tonterías más.



Entiendo que es difícil convencer de que hay ciencia real a personas que creen con firmeza que detrás de lo malo o los crítico que enfrenta el mundo siempre hay alguien que en lo oscuro y en secreto, se reúne para crear males, engañar a la humanidad y rechazar las curas que están disponibles para todos.



Una joya de las teorías conspirativas lanzado a propósito de la covid-19 es el documental “Plandemic”. La pieza está llena de argumentos contradictorios, datos convenientemente acomodados y falsedades. Hay académicos que han desmenuzado en un amplio análisis, los engaños que presenta ese documental.



En fin, tome la vacuna contra la “infodemia”. Tenga pensamiento crítico, someta las teorías llamativas a pruebas reales. Tampoco asuma sin cuestionar todas las teorías oficiales, de los científicos y de las organizaciones. Infórmese, tome posición, pero sacúdase, por favor, del engaño y de fantasear con las grandes conspiraciones.