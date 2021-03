Hagamos referencia a la obra del catedrático de la Universidad de Oxford, Paul Collier, titulada El Futuro del Capitalismo. Desarrolla sus propuestas en función de una realidad que no puede – o mejor que no debe – ser cuestionada ni por los más acérrimos enemigos del necesario ascenso intelectual hacia una sociedad reflexiva… aquellos que se sintieron ofendidos con nuestro artículo sobre Liberalismo Ético, que probablemente no lo entendieron. Sostiene Collier que “la principal credencial del capitalismo, esto es, mejorar el nivel de vida para todos en forma ininterrumpida, ha quedado en entredicho, pues mientras sí ha cumplido con algunos, ha ignorado a otros”.

Acá radica la base del “capitalismo ético”: uno en que los ciudadanos mantengamos nuestra condición de protagonistas morales, renegando de las pretensiones de convertirnos en actores consumistas.



No se trata de cuestionar al capitalismo como sistema conveniente, respecto de lo cual no tenemos duda. Se trata de enfatizar en la torpeza – del capitalismo – cuando deja de reflejar ética en los negocios, cuando se resiste a denunciar el abuso de sus malos actores, cuando sobre explota la fuerza laboral, cuando no toma conciencia de sus obligaciones sociales; en definitiva, cuando busca imponer “sus” condiciones al margen del imperativo de solidaridad. El “problema” no está en el modo de producción implícito, sino en aquellos portavoces mediocres que por falta de visión decente sobre su microcosmos, por insuficiencia académica, por afán de protagonismo frente a quienes representan… por desmaña, causan más daño que bien.



Al criticar por igual a la izquierda y a la derecha, asegura Collier que la primera parte del errado concepto de que los ciudadanos somos psicópatas egoístas, ante lo cual corresponde al Estado sustituir la libertad y responsabilidad personales por un “paternalismo de vanguardia utilitarista”. En cuanto a la derecha, afirma que se quedó anquilosada en nostalgia poco ideológica captada por grupos “seudo intelectuales” igualmente extraviados. El autor propone que la izquierda supere la pereza de sentirse superior en moral; y la derecha, la flojera de sentirse realista, estando las dos forzadas “más bien” a explorar en un capitalismo ético.



La ética en el capitalismo nos constriñe a un reforzamiento, dice, de la conciencia de pertenencia a una sociedad, a la construcción de obligaciones equitativas y al reconocimiento de compromisos con terceros ajenos al grupo. Esto denomina “obligaciones recíprocas”.



La ética así concebida es opción eficaz para la mutación de las dinámicas sociales y empresariales hacia un capitalismo fecundo. Ello precisa de exterminar arquetipos prejuiciosos que identifican “izquierda” en cualquier manifestación de progreso ideológico, y “derecha” en toda expresión que contradiga “su” racionalidad económica.