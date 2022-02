Camarón y minería

Con acciones en pocos sectores se pueden lograr grandes resultados. Un ejemplo ha sido el desempeño del sector camaronero. Y desde hace dos años es la minería.

Los resultados del año pasado confirman que una visión de desarrollo basado en las exportaciones es la vía más rápida para reactivar la economía y sentar las bases de un crecimiento sostenible.



Dejando a un lado el petróleo -cuyo precio de USD 62 por barril, en promedio, generó más divisas al país el año pasado-, el sector exportador tuvo un gran desempeño el 2021, pese a todos los problemas generados por la pandemia y la logística en el comercio marítimo.



Las exportaciones no petroleras del país sumaron el año pasado USD 18 092 millones, un 20% mayor al año previo.

Se trata de un récord histórico que no se ha destacado lo suficiente y que se explica por el trabajo sostenido por varios años en dos sectores específicos: camaronero y minero.



Ese crecimiento del 20% en las ventas no petroleras significó USD 3 000 millones más de ingresos al país. De ese monto, USD 1 500 millones fueron gracias al camarón y USD 1 041 millones a la minería.



El camarón ya es el primer producto de exportación no petrolero, superando por un amplio margen al banano, que era líder hasta el 2018 y que ahora ocupa el segundo lugar.



Aunque el camarón es una materia prima, el sector ha invertido en investigación y tecnología, lo cual le ha significado mayores rendimientos y competitividad en el mercado internacional. Con la apertura comercial que promueve el Gobierno, el sector será uno de los principales beneficiados.



El tercer lugar de las exportaciones no petroleras corresponde a la minería, que en pocos años ha logrado posicionarse como un gran generador de divisas, básicamente por dos proyectos de minería a gran escala: Fruta del Norte y Mirador, que ya se encuentran operando a plena capacidad.



Las exportaciones mineras llegaron a USD 2 092 millones el año pasado, el doble de lo exportado el año previo y más del doble de las ventas de flores.



El país necesita más sectores como el camarón y la minería.