Bauman y el precariado

El sociólogo Zygmunt Bauman, de origen polaco, anunció el fin del proletariado, y acuñó un nuevo vocablo: el precariado. En su opinión, un tema que debe preocupar a la humanidad es el rechazo al otro y el miedo al diferente.

Bauman recordó -en más de una ocasión- que “las redes sociales son una trampa”. Y denunció “la desigualdad creciente, su análisis del descrédito de la política o su visión nada idealista de lo que ha traído la revolución digital lo han convertido también en un faro para el movimiento global de los indignados, a pesar de que no duda en señalarles las debilidades”, según un ensayo publicado en El País, España, escrito por Ricardo de Querol.



Zygmunt Bauman es una autoridad intelectual reconocida en el mundo. Vivió los horrores de la guerra, la persecución, las purgas y el exilio. Jamás fue un conformista. Retrató con agudeza el sistema vigente, y luchó contra la superficialidad del debate público, caracterizado por el desconcierto de los ciudadanos ante un mundo que se “licúa”, que se diluye progresivamente ante la avalancha de la burbuja liberal, y la aparición de nuevos escenarios y protagonistas centrados en la protesta antes que en la propuesta.



“Las creencias, los valores y los estilos de vida han sido privatizados”, expresa Bauman. Estas ideas presidieron algunos libros: “Estado de crisis o ¿la riqueza de unos pocos beneficia a todos?”, “La ceguera moral” y su última obra: “Extraños llamando la puerta”, donde reflexiona sobre la situación de los refugiados.



El precariado –según Zygmunt Bauman- sería una clase social en gestación muy radical, la única que quiere ser lo suficientemente fuerte para abolirse a sí misma. El sociólogo ha acuñado el término –precariado- para referirse a lo que se considera una nueva clase social global en gestación, que se extiende a consecuencia de la creciente globalización económica y que ha tenido lugar en todo el mundo desde mediados de los años setenta.



Hay que advertir, en este contexto, la creciente complejidad de los procesos que vivimos. La influencia de las tecnologías de información y los sistemas de comunicación es tan impactante y sutil, que ha atravesado la vida cotidiana, y “disuelto” los marcos de referencia otrora inamovibles –como la misma estructura estatal-, cuyo resultado no es otro que la incertidumbre caracterizada por Édgar Morin en su obra “Los siete saberes”.



En “Tiempos líquidos”, Zygmunt Bauman dice que asistimos a una globalización negativa, selectiva, centrada en la vigilancia y la información, la delincuencia y el terrorismo, en una sociedad humana sin fronteras y expuesta a los golpes del destino, que produce incertidumbres y miedo, y donde la sociedad ya no está protegida por el Estado o, difícilmente, confía en su protección. Es importante tener presente las ideas de Zygmunt Bauman, estos momentos en que la crisis atraviesa todo el espectro social, económico y político.



¡La era del precariado ha comenzado!