Automóviles y la Aduana

Un automóvil en términos generales no es más que la combinación entre carrocería, motor, circuitos, conexiones, sistema de dirección, frenos y neumáticos. Cuando un automóvil empieza a fallar, es importante notar su momento. Si estas fallas ocurren casi después de haber salido del concesionario, pues estas podrían ser atribuidas a un daño de fábrica.

Ahora bien, si las fallas ocurren luego de algunos años de haber sido adquirido, en este caso el daño de fábrica no tendría mayor sentido sino más bien algún desgaste de sus partes o piezas derivado del uso del automóvil a lo largo del tiempo. En este tipo de circunstancias, lo común es que el propietario o administrador del vehículo adquiera los respectivos repuestos y cambie las partes y piezas defectuosas. Esto es parte del mantenimiento.



Y sí, es conocimiento popular que un automóvil con el adecuado mantenimiento siempre tiene larga vida. Dicho de otra forma, la vida útil del automóvil será mayor en la medida en que el mantenimiento se efectúe de forma adecuada y oportuna. En esta línea, lo ideal sería efectuar un plan de mantenimiento anual, así no habría que esperar si quiera a que ocurra un fallo del vehículo que detenga su funcionamiento abruptamente. Es un plan preventivo y como tal, permite optimizar el uso del recurso.



Todo mantenimiento es un gasto permanente para el propietario del automóvil y cuando este no se efectúa de la forma adecuada, llegan momentos en los que toca enfrentar fallos importantes en el automóvil y cuentas súbitas por pagar. Esto golpea doblemente: el costo de oportunidad por tener un recurso sin producir y el gasto mayor que representa remediar un problema en lugar de haberlo prevenido.



Lo descrito hasta este punto permite hacer un paralelismo con cualquier sistema informático. Un sistema informático tiende a tener los mismos elementos que los de un vehículo. Es decir, hay algo de carrocería, hay motor, hay conexiones, etc. Y cuando un sistema informático colapsa luego de varios años de su salida a producción, me atrevería a decir que no se debe a un fallo de “fábrica”, sino más bien a problemas en el mantenimiento de este.



Decir que un sistema de aduanas está colapsado no es cosa menor. Y las eventuales razones de un colapso de este tipo solo pasan por falta de mantenimiento, mal mantenimiento o un “fallo de fábrica”. La última tiene bajas probabilidades de ser válida, ya que el sistema en el Ecuador venía siendo utilizado sin mayores problemas durante algún tiempo. De ahí que solo quede viva la hipótesis relacionada con el mantenimiento del sistema aduanero: ¿Hubo? ¿Fue deficiente? ¿Fue provocado? ¿Fue casual?



Todas son interrogantes válidas, pero de momento lo cierto es que la cuenta por pagar para reparar el daño por lo no hecho es tan relevante como el mismo daño. Al final esto no deja de ser un tema de partes y piezas. Así que, a remangarse, gestionar recursos y ver como se saca esto adelante.