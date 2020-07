Ajuste de cuentas con la muerte

La pandemia exhibe nuestras miserias. En nuestra región latinoamericana hubo tiempo para prepararse, pero atrapados en politiquerías, mentiras y corrupción, hemos llegado al punto de quitarle dignidad hasta a la muerte. A futuro deberemos ajustar cuentas con gobiernos y sistemas de salud mediocres.

Usted lector querido y yo, registramos ya a estas alturas experiencias propias o sabemos de casos cercanos relacionados de muerte por covid - 19. La gran mayoría agonizó y expiró solo, sin tener cerca a sus seres queridos, y sus cuerpos fueron consumidos por el fuego o puestos bajo tierra con precipitación. Los deudos quedan traumatizados, con una herida abierta para siempre. La pandemia, pero también las autoridades de salud, nos han privado de los ritos de la muerte, el homenaje a una vida, el inicio real del duelo. No hay despedidas, no hay acompañamiento.



Los más de 145.000 muertos registrados desde México hasta el sur del continente, y los miles más que se sumarán en las semanas venideras, eran y son seres irrepetibles, con cultura, creencias e historias únicas, pero eso poco importa ahora en los engranajes de los sistemas de salud, presionados, rebasados y poco empáticos.



No se deje llevar por la máxima expuesta: está negado y es inseguro acompañar a los enfermos (hoy ni a los de covid ni a otros), a los moribundos y ni qué decir a los muertos. Hubo tiempo para evitar que así fuera. Hay hospitales en varias partes del mundo donde no ha sido así. Con cuidados del caso, se puede visitar a un enfermo incluso en cuidados intensivos. Pero en hospitales y clínicas donde siempre lo urgente –falta de personal, equipos, recursos e insumos- quita espacio a lo importante - crear procesos y culturas organizacionales adecuadas y contar con personal respaldado y comprometido- parece imposible pedir otro actuar.



Ciertamente hay personal de salud que actúa con heroísmo entregando ciencia, humanidad y empatía a enfermos y sus familias. Muchos han muerto en esa tarea. Pero el sistema apunta hacia otro lado. Si unos trafican con material de salud, otros abandonan los cargos cuando la tormenta arrecia, no hay planes a largo plazo y el liderazgo está ausente, el resultado está a la vista. Las personas mueren en varios países luego de penar por espacio en hospitales, estar en camillas arrinconadas, en el piso o en plena calle. Ajenos a esos dramas, algunos gobiernos abrieron ya las economías y las calles están abarrotadas. Vendrán más muertos. Las cifras de fallecidos son pura estadística, Ya lo registramos en los cuadros y se dispuso de los cuerpos, vamos a lo siguiente. La OMS ha pedido, sin ser escuchada, evitar “la precipitación en la gestión de los muertos por covid-19” y tratar caso por caso teniendo en cuenta “los derechos de la familia”.



Viendo cuántos y cómo fallecen en nuestra región, concluimos que con la pandemia se perdieron derechos hasta en la muerte.