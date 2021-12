Las drogas en la trama social

Este solsticio de invierno murió Adrián por una sobredosis. Era un joven de apenas 30 años, que tenía la sonrisa más limpia que se pueda ver en el rostro de un ser humano, a quien yo conocía desde su nacimiento, pues su familia y la mía han sido vecinas de toda la vida y han compartido penas y alegrías; su madre y yo crecimos juntas, al igual que lo hicieron nuestros hijos.

Por ello, ante el dolor y la impotencia de esta pérdida, me pregunto cuánto tiempo más nos tomará darnos cuenta de que la nuestra es una sociedad atravesada por un negocio que no solo es ilegal sino criminal. Para quienes fuimos jóvenes en la década de los 90 del siglo XX, las drogas ilegales eran una experiencia excepcional, si bien las legales, como el alcohol y el cigarrillo, eran de fácil acceso y estaban relacionadas con la socialización desde la adolescencia.



Sin embargo, hoy en día las drogas ilegales son parte de la cotidianidad de los jóvenes. La liberalización del consumo, presentada en su momento como una solución para quienes ya tenían una dependencia, generalizó su uso en todos los estratos sociales, con el agravante de que no existe una preocupación social ni estatal por este problema, al parecer porque la mayoría de los consumidores siguen realizando sus actividades cotidianas hasta que la situación se descontrola y, entonces, se vuelve un problema familiar, pero nada más.



Sin embargo, es necesario reconocer que este es un problema social, pues la medida estatal de liberalizar el consumo de drogas se dio al mismo tiempo que se limitaron las posibilidades de vida para los jóvenes, con medidas como la eliminación de los colegios técnicos y el condicionamiento del ingreso a las universidades, en medio de una crisis económica que también restringe el acceso a empleo, mientras por los barrios de la ciudad se extienden las redes de narcotráfico, conectadas a organizaciones de crimen organizado, que crecen debido a la ausencia de medidas públicas que permitan prevenir y controlar el expendio de drogas, como lo señalan Fredy Rivera y Daniel Pontón, en un estudio sobre las rutas, mercados y actores del microtráfico en Quito.



Pero este no es solo un problema local, pues en todo el país se ha fortalecido esa economía informal, cada vez mejor organizada, que no solo expende ese tipo de substancias a quienes ya tienen una dependencia –como asumía el programa estatal– sino que busca ampliar su mercado, convirtiendo a niños y adolescentes en víctimas de su rentable negocio ilegal.



Mantener los ojos cerrados, fingir que las drogas no hacen parte de la trama social, considerar que este es un problema individual o familiar, está matando a los jóvenes de nuestro país, a quienes los políticos llaman el futuro de la patria, pero cuyas políticas públicas concretas les niegan una vida digna, con acceso a educación y trabajo, al tiempo que facilita a sus verdugos el libre expendio de drogas en calles y barrios.