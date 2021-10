La deuda del sistema judicial

La palabra clave en la administración de justicia es “tiempo”. Si una persona es condenada con una pena privativa de libertad, ese castigo se cotiza en días, meses o años. Si la víctima de una contravención no es resarcida relativamente pronto, esa demora empieza a tomar rasgos de injusticia. De hecho la impunidad no es otra cosa que el pasar de las hojas del calendario mientras los unos no son sancionados y los otros no son reparados. Siempre se trata del tiempo y, en el caso de nuestro sistema judicial, el gran problema es el tiempo perdido.



Los ciudadanos tenemos derechos a la justicia y a una tutela judicial efectiva para protegernos de acciones y omisiones de particulares e incluso del Estado. En el país tenemos un órgano judicial, cuya vocación es impartir justicia, y luego tenemos un segundo órgano auxiliar dedicado a la administración y a la vigilancia. En teoría, el segundo garantiza la independencia y la autonomía del primero, pero en la práctica el Consejo de la Judicatura camina a destiempo.



Lo obvio es enfocarse en el talento humano; después de todo, el éxito depende de la calidad y la integridad del personal judicial. Pero lo obvio no siempre es lo más fácil. Me pregunto por ejemplo si la Escuela de la Función Judicial cuenta con los insumos para elevar el nivel o si el sistema de calificación es realmente eficiente. ¿Tenemos una abrumadora mayoría de jueces idóneos? Me gustaría saber si se los escruta con severidad y si hay suficientes candidatos bien entrenados para propiciar un recambio. ¿Cómo depuramos el sistema si no hay la garantía de un relevo de calidad?



Para nadie es un secreto que además hay centralismo y que interviene la mano partidista. De hecho, en 2018 Human Rights Watch publicó un reporte lapidario sobre la injerencia política en nuestras cortes. También es verdad que en el afán por borrar la huella correísta se desmanteló buena parte de la estructura incorporada por Gustavo Jalkh. Otra vez, tiempo perdido.



El hacinamiento en las cárceles crea la ilusión óptica de un sistema activo, pero al mismo tiempo son públicos los casos de delincuentes de calle y políticos corruptos que pasan por el juzgado sin llegar nunca a una celda. Lo que existe es falta de celeridad en los procesos (incluso en la SNAI) y una angustia que se presta para los sobornos.



No debe haber mayor acto de injusticia que un niño de 11 años caiga abatido por ir a tomar un helado en familia. No podemos darnos el lujo de dejar correr los días sin reaccionar. Que los ciudadanos venzan el miedo y denuncien; que la abogacía reporte la corrupción en los juzgados; que las autoridades se desdoblen de la vanidad de la cámara y de la burbuja política y se enfoquen en devolvernos la paz. Y en el caso del Consejo de la Judicatura, que se actúe sin centralismo, con celeridad y asignando todos los recursos necesarios porque de ellos depende la sostenibilidad de un país al que le sigue costando encontrar justicia. Nos urge.