Cultura del ‘háblale a la mano’

La expresión cultura de la cancelación categoriza a las acciones concertadas para anular a una figura pública en las áreas mediática, social e incluso laboral. Han sido objeto de ella: actores, políticos, artistas, comunicadores, entre otros. Por lo general, la persecución mediática ha sido motivada por la expresión de una idea o una afinidad política. En la mayoría de los casos no ha existido un proceso legal previo, una aceptación de culpabilidad o, peor, una condena legal. En ese sentido es un linchamiento virtual y denota una profunda incapacidad de tolerar al otro y a las disonancias que pueda tener con uno, al tiempo que devela un desprecio por la presunción de inocencia, piedra angular del derecho. Las formas en que se da son diversas y cambiantes y, si alguna vez se produjo sin concertación previa, hoy suele responder a planes largamente premeditados, acciones llevadas por oficinas de acosadores cibernéticos y, claro, la replicación por ingenuos con buena fe. Algunas veces la cultura de la cancelación escapa de lo virtual y se proyecta al mundo real, donde, por ejemplo, grupos organizados impiden a un escritor, un activista, un académico, ofrecer una conferencia o una clase magistral. Hemos visto, por cierto, cancelaciones instrumentalizadas por el poder, lo cual, más que preocupar, aterra.

Un fenómeno similar, con la diferencia de que apunta a ciudadanos comunes y corrientes, más que a personalidades, es el “escrache”: exposición de un individuo, ubicando de él: nombres, fotografías, direcciones de sus redes, etc. En ocasiones el “escracheado“ es fugitivo de un proceso en curso, lo cual podría justificar parcialmente la persecución mediática (como sería, en el caso de un “cancelado”, que sea un político corrupto, con condena); no obstante, muchas veces no hay ni siquiera procesos en curso y bien podría tratarse de un inocente; la supuesta vindicta popular ha provocado un linchamiento mediático que puede destruir una vida.



En una esfera más particular y menos perniciosa estaría el “odiador” y el “bloqueador”; el primero está a la caza de las publicaciones de terceros para destilar insultos y desvaloraciones por no compartir criterios con estos y, a veces, incluso por la apariencia física de los sujeto en cuestión. El otro se limita a negar las ideas ajenas silenciando los perfiles de quienes las emiten.



En todos los casos prima la intolerancia, el sectarismo, una suerte de neotribalismo, el fanatismo y un paupérrimo desarrollo emocional, como si el cancelador fuese un chiquillo en plena etapa de confrontación, actuando un berrinche tipo “la ley del hielo”, “lero, lero, soy de palo, tengo orejas de pescado” o el muy americano “háblale a la mano”.



¿Lo más preocupante?: hemos visto a adultos supuestamente funcionales, incluso algunos de ellos académicos, jugando a la cancelación, el escrache, al odio y al bloqueo.



Mal parecen pintar la democracia y la cultura del futuro.