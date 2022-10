Conaie y Pachakutik

No son lo mismo. En 1986, asistí al primer Congreso de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador en el Campamento Nueva Vida, en Quito. En este Congreso fundamos la Conaie. Se estableció como política de la CONAIE el no alinearse con ningún partido político, sino presentar un Plan de Estado ante cualquier gobierno: economía sustentable, defensa de los territorios de las nacionalidades, medicina propia, educación propia, etc. Así en noviembre de 1988 se creó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe Dineib como un derecho y como un logro científico. La Unesco había publicado, ese año, el libro Comunidad Escuela y Currículo, escrito por el primer Dirigente de Educación de la Conaie.

La primera directiva de la Conaie presidió el shuar Miguel Tankamash (noviembre 1986-noviembre 1988). La segunda directiva presidió el kichwa amazónico Cristóbal Tapuy (noviembre 1988-noviembre 1990): Bajo el liderazgo de Tapuy se realizó el levantamiento de junio de 1990. La tercera directiva presidió Luis Macas (noviembre 1990-noviembre 1993). Durante estos años se mantuvo la filosofía original de la Conaie. En 1995, durante la segunda presidencia de Luis Macas se fundó el Pachakutik como un movimiento político, en el cual estarían no solamente miembros de las nacionalidades, sino cualquier ecuatoriano que quisiera. No todos los indígenas estuvieron de acuerdo en esa creación.

Pero, la mayoría reunida en una asamblea en Baños, con la influencia de Valerio Grefa y Luis Macas, escogió esa opción. Se dijo que el objetivo del Pachakutik sería buscar el Poder, para cambiar la política del estado ecuatoriano.

Por lo tanto, históricamente, Conaie no es lo mismo que Pachakutik. No todos los miembros de Pachakutik son Conaie ni viceversa. Cada uno tiene sus objetivos, su espacio de trabajo. La Conaie representa a las nacionalidades indígenas ante gobiernos de cualquier tendencia política. No es para que algún directivo la use para auto candidatizarse. El Pachakutik es para candidaturas.