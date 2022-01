De Big Money a IX Inversors

“Las estafas de la plataforma Big Money, el año pasado, se repiten en otra denominada IX Inversors, que ofrece pagar 2% de interés diario”.

Mientras haya gente ingenua, ambiciosa, desesperada y con escasa educación en finanzas básicas, los estafadores que pululan por todo el país seguirán haciendo buenos ‘negocios’.



Los ecuatorianos no acabamos de sorprendernos de las estafas que realizó la plataforma llamada Big Money el año pasado, en Quevedo, y volvemos a sorprendernos este nuevo año con otra estafa a través de IX Inversors, otra plataforma digital que ofrece pagar 2% de interés diario de lunes a viernes. Y no tiene autorización para captar dinero.

Los ecuatorianos incautos han vendido propiedades y usado sus ahorros para ponerlos en manos de estafadores locales e internacionales, que usan herramientas digitales para hacer creer a sus clientes que están comprando bitcóins, una criptomoneda muy popular en el mundo, pero también muy riesgosa.



Para tener una idea de la volatilidad del Bitcoin, su cotización ha pasado de USD 63 000 en marzo del año pasado a 29 000 en julio del mismo año. Luego volvió a dispararse a 67 000 en noviembre. El viernes último estaba en 43 000.

Si a una persona le gusta el riesgo y no tiene ningún recelo de invertir su dinero en bitcóins, está en todo su derecho, pero primero debiera asegurarse de comprar la criptomoneda a través de una empresa confiable. Y segundo, debiera conocer que no hay empresas autorizadas en Ecuador para hacer ese tipo de operaciones financieras.



En países más desarrollado sí hay opciones para comprar o vender criptomonedas, pero ahí existe toda una normativa para regular este tipo de operaciones.



En Ecuador, por ahora, no hay normativa, lo cual ya es una alerta para dudar cuando lleguen ofertas para hacerse rico en poco tiempo. Otras alertas son los altos rendimientos por las inversiones o comisiones por reclutar a nuevos miembros para la plataforma.



Pero nada de lo anterior servirá cuando lo que prima en las personas es la ambición y la ignorancia.