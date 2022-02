No se puede bajar la guardia

“Se está imponiendo un sentimiento que lleva a los ciudadanos a dejarse seducir por cantos de sirenas que proponen políticos de características autoritarias”.

Días atrás, académicos y analistas nos alertaban de hechos que amenazan a Latinoamérica y el Caribe, preocupados por la supervivencia de la democracia, el avance de los índices de pobreza (ratificados por Cepal), la derrota en la lucha en contra del deterioro medioambiental, la caída de los precios de nuestros productos estratégicos, la imposición del narcotráfico y todas sus secuelas, y como si ello no fuera suficiente, tenemos el avance de la corrupción. Sin olvidar la pandemia, que ahora campea en su versión Ómicron aumentando la incertidumbre y el sufrimiento de los ciudadanos.



40 años atrás retornábamos a la democracia en América Latina, dejando atrás décadas oscuras de dictaduras militares. De ello se exceptúa Cuba a la que se han sumado Nicaragua y Venezuela, mientras otros países han tenido regímenes híbridos. Desde el inicio de la pandemia, más de la mitad de los países han experimentado erosión democrática y un importante número de gobiernos aprovecharon las restricciones sanitarias para debilitar el estado de derecho, las libertades y los controles institucionales.



En el proceso de deterioro democrático, encontramos que los gobernantes han sido elegidos y son ellos mismos quienes erosionan las instituciones y las libertades en sus países, no pudiendo aplicárseles como sanción la Carta Democrática Interamericana por no estar actualizada.



La ciudadanía está insatisfecha con el desempeño de los gobiernos por lo que se está imponiendo un sentimiento que lleva a los ciudadanos a dejarse seducir por cantos de sirenas que proponen políticos de características autoritarias.



Así, la renovación de las clases dirigentes con vocación de escucha y responsabilidad social es imperioso. El riesgo de profundizar la desconexión actual de las elites con las necesidades de la ciudadanía puede llevarnos a una crisis de la democracia. Para evitarlo, no se debe bajar la guardia.